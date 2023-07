Matt (12 ans) et Tom Closset (17 ans) vont disputer un Euro de tennis de table côte à côte: "Il faut en profiter un maximum"

Une compétition toujours particulière. "On est dix-sept à partir en plus des coachs (NDLR : où on retrouve notamment le Villersois Damien Delobbe), Matt va pouvoir découvrir ce qu’est l’ambiance dans ce genre de tournoi. Ce n’est évidemment pas comparable à un Open. Lors d’un Euro, toute la délégation belge est unie. Cela permet de ressouder les liens entre nous, explique Tom en regardant son frère. Avec ma petite expérience, je vais pouvoir le guider et l’encourager. Il ne faut pas qu’il soit submergé par le stress, malgré le monde et la pression."

Auteur d’un bel Euro U13 en juin dernier, Matt va, cette fois, endosser un nouveau rôle dans une équipe belge où il ne sera pas le mieux classé. "Je serai le plus jeune joueur de la délégation. Sur papier, je ne suis pas titulaire en interéquipes mais je me battrai pour avoir ma chance lors d’une rencontre, assure le B2. En simple, tout dépend du tirage mais j’espère passer au minimum un tour. Je n’aurai rien à perdre."

Médaillée de bronze l’année passée à l’Euro U19 en Roumanie, la Belgique tentera de réitérer la même performance "mais ce ne sera pas simple", assure Tom. Nos compatriotes ont été versés avec la Pologne, l’Italie et l’Israël. "C’est une poule très relevée. L’objectif est de ramener une médaille. On en est capable mais, pour ça, il faudra terminer premier de poule pour éviter d’affronter un cador en huitième de finale, poursuit le A 11 qui vise une place dans le top 8 en simple. Si j’y arrive, je pourrai dire que mon Euro est réussi."

Réponse dans quelques jours.

"Une très belle expérience en Chine"

À dix-sept ans, Tom Closset est récemment entré dans le top 200 mondial pour la première fois de sa carrière. Après avoir remporté trois tournois internationaux, chez les jeunes, au Paraguay, en Argentine et en Géorgie, le fils de Marc est dans la forme de sa vie. « Oui, je sens très bien la balle, glisse celui qui a été champion de Belgique chez les juniors en février dernier. Je viens de réussir ma rhéto en Flandre et je veux maintenant me consacrer à 100% au ping. »

Récemment, le droitier est parti trois semaines en Chine, dans le pays de la petite balle blanche. « C’était très intense. Le style de jeu n’est pas du tout le même qu’en Europe. Même s’il est encore trop tôt pour constater une progression dans mon jeu, je sens qu’avec ces trois semaines, j’ai franchi un palier notamment à mi-distance. Ce fut une superbe expérience», dit-il.

Classé quatrième Européen et treizième mondial chez les moins de 19 ans, Tom va découvrir dans quelques semaines le monde professionnel en France où il évoluera à Lille Métrople en PRO B, la deuxième division du pays. « Je suis curieux de savoir comment il va se comporter car il va affronter des joueurs bien mieux classés que lui», glisse son paternel.

Matt dans l’antichambre de la Superdivision

De son côté, Matt évoluera à Diest en Nationale 1 où il rencontrera, lui aussi, des joueurs mieux classés. «Mais c’est comme ça qu’on apprend. Le début de saison sera sans doute très compliqué et il devra s’accrocher», raconte Marc Closset qui partira prochainement au Kosovo afin d’aider les jeunes pongistes de l’équipe nationale.