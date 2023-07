Football: Hannut (P1) a repris les entrainements ce mercredi soir avec une surprise

Au total, quinze joueurs ont foulé la pelouse puisque Crotteux, Javaux, Adrovic, Dokens, Fraccari, Loyaerts, Drèze et Cattoul manquaient à l’appel. "On rentrera vraiment dans le vif du sujet la semaine prochaine quand nous serons plus nombreux, précise Jofray Hella. Ce premier entraînement est surtout l’occasion de reprendre un peu le rythme et de voir dans quel état physique sont mes joueurs."

L’entraîneur hannutois a opté pour un échauffement avec ballon avant de scinder le groupe en deux. Au programme : un test VMA et des exercices de possession. "C’est une reprise en mode mineur, note le coach. Il était important de reprendre à cette période de l’année pour avoir le temps de mettre les choses en place."

Avec un invité surprise

Petite surprise sur le terrain puisqu’on retrouvait Arnaud Spronck. L’emblématique joueur de Huccorgne, qui avait décidé de raccrocher les crampons il y a quelques semaines, s’entraînera plusieurs fois avec le groupe. Pour jouer en P1? Que nenni! "J’entraîne déjà une équipe au club avec Cédric Sadra (NDLR: le T2), q ui est un ami de longue date. Quand il ne sera pas présent à un match, je ferai office d’entraîneur adjoint, explique Arnaud Spronck. Je m’entraînerai quelques fois avec Hannut pour toucher du ballon."

Les Verts s’entraîneront encore ce jeudi, puis samedi matin avant d’affronter Orp...dimanche à 19h30 pour un match amical.

Le président du BC Hannut comme préparateur physique

Patrick Lambert, le président du club de basket de Hannut, endossera le rôle de préparateur physique durant le mois d’août. «Je connais le staff en place depuis quelques années, dit-il. J’étais déjà présent à Braives avec Jofray.»

«Patrick est celui que vous allez détester durant tout le mois d’août, ironise le coach face à ses joueurs. Il bossera tout ce qui est musculaire.»