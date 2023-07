1021 participants pour le trail de la Cochonne à Gives: "On aurait été content avec 600 inscriptions"

Car il faisait chaud, très chaud même, et étouffant dans le petit village de Gives dimanche. "Le thermomètre affichait près de 28 degrés lors du départ des premières courses vers 9h30, 10h", admet Olivier Denis, membre de l'équipe Vico (basée à Marchin), qui a géré la manifestation sportive. Malgré un parcours en très grande partie boisée, le trajet était aussi très éprouvant physiquement, avec un dénivelé important, tant sur les 7 et 13 kms, que sur les tracés de 23 et 37 kms.

Et l'eau a manqué. "Oui, on a rencontré quelques petits couacs avec les ravitos dans les bois, on n'a pas réussi à ramener assez vite de l'eau, et les coureurs buvaient beaucoup plus qu'en temps normal", ajoute-t-il.

"On aurait été content avec 600 inscriptions"

Le trail, connu pour son arrivée folklorique, a semble-t-il été victime de son succès: "On a un super beau site, on a eu l'idée de rajouter la course de 37 kilomètres. On espérait 800 personnes mais on aurait été content avec 600 inscriptions. On a fait de la publicité en conséquence, en collaboration avec l'ASBL Vieux Charbonnage, qui gère la partie événement, nourriture et boissons et on avait fait venir la Bande à Lolo, pour l'after. Force est de constater que ça a plutôt bien fonctionné, cela va nous permettre de nous agrandir et de trouver d’autres partenaires", détaille encore Olivier Denis.

La chaleur a aussi joué des tours à certains coureurs. En plus des bobos habituels dûs au parcours, les deux ambulanciers présents sur le site ont dû courir un peu partout pour gérer divers malaises, notamment dans les douches. Une annonce a même été passée parmi les coureurs afin que le personnel médical se manifeste pour venir épauler les secouristes. "Avec 10 degrés en moins, on n'aurait pas eu ces problèmes", conclut Olivier Denis.