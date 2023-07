Mondial U21 de volley-ball : la Belgique, avec plusieurs Waremmiens, s’incline contre le Brésil

Malgré la perte des deux premiers sets, nos compatriotes, où on retrouve cinq membres de Waremme Volley dans les joueurs et le staff, sont revenus dans la partie avec le gain de troisième manche avant de concéder le quatrième et dernier set. Demain, la Belgique affrontera l’Argentine avant l’Italie jeudi. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. En 2021, les Belgian Young Red Dragons s’étaient classés 5e.

Sets : 25-23, 25-21, 22-25, 25-23