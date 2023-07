Football – P4A: Marchin s’offre les services d’un T2

Si la préparation pour la saison à venir commence cette semaine pour la plupart des équipes, cela n’empêche pas certaines formations de réaliser encore certaines opérations pour finaliser leur noyau. Et même au niveau des staffs, ça bouge, notamment à Marchin. En effet, les Condrusiens sont parvenus à attirer Thomas Roy, le T2 d’Ocquier, pour donner un coup de main à Jean-François Nossin à la tête de l’équipe. "Je me préparais à recommencer la nouvelle saison à Ocquier. Gil Pirlet (l'ancien T2) est venu vers moi pour me proposer le challenge. Je connais bien le club de Marchin pour y avoir joué plusieurs saisons. Je connais encore quelques joueurs du noyau actuel et plusieurs membres du comité. Pour les avoir affrontés la saison précédente, je trouve le groupe compétitif et de qualité. Vu le noyau et les ambitions du club, il n'a pas fallu que je réfléchisse beaucoup pour que j'accepte sa proposition. Je ne connais pas Jean-François Nossin, mais j'en ai entendu le plus grand bien. Je me réjouis de pouvoir découvrir son travail et de pouvoir travailler avec lui", confie le principal intéressé.