Football – P1: Kevin Musick va intégrer le staff de Geer

À peine les Geerois de retour sur les prés ce mardi soir qu’une bonne nouvelle leur était annoncée par leur directeur sportif Mike Bekaert. En effet, Kevin Musick, ancien gardien qu’on ne présente plus dans notre arrondissement, va venir garnir le staff de Nicolas Henkinet. "Laurent Henkinet reste bel et bien l’entraîneur des gardiens mais il est en stage actuellement avec le Standard (NDLR: dont il est le deuxième gardien). On ne sait toujours pas quel sera son statut pour la saison à venir mais il risque d’être absent quelques fois. En semaine, oui, il sera souvent là, mais on voulait trouver une solution quand il n’est pas présent. Et Anthony Racz a fait une partie de sa préparation avec Kevin Musick donc on a trouvé un arrangement avec lui. Et il viendra quand Laurent ne sera pas là. Car on ne peut pas laisser nos gardiens sans entraîneur au vu des ambitions affichées."