Basket-ball - La Hannutoise Chloé Bully rejoint Namur Capitale: "Mon dernier défi"

Dès lors, la proposition des anciennes championnes de Belgique et gagnantes de la Coupe de Belgique est arrivée à point nommé. "C’est l’occasion de me lancer un dernier défi, nous confiait la gauchère qui, finalement, intègre l’équipe la plus ambitieuse dans laquelle elle a pu évoluer en Belgique. Je suis dans ma 30e année et je sais que je suis en fin de carrière. Pouvoir jouer dans une équipe qui va jouer la Coupe d’Europe et la tête du championnat, c’est exceptionnel. J’ai eu l’occasion de parler avec le coach qui reste en place et j’ai apprécié son discours. Je vais jouer sur le poste 1 et 2 tout en continuant à travailler à côté du basket. Maintenant, je me rapproche de chez moi et de mon travail, l ce qui n’a jamais véritablement été le cas et j’ai hâte de le vivre. La reprise, ce n’est pas encore tout de suite mais j’ai envie de réussir ce challenge. "

Remplaçant la légendaire Marjorie Carpréaux, Chloé apportera son leadership, sa détermination et son expérience à un groupe namurois qui changera assez fortement pour tenter de faire douter le Top 2 de notre championnat: Malines et Braine.

Demi-finaliste du dernier championnat, le club de la capitale wallonne a toujours été au top. "C’est un club que je vais découvrir de l’intérieur après, évidemment, l’avoir affronté à plusieurs reprises. J’ai envie de montrer de quoi je suis capable et je suis contente de voir que les dirigeants ont pensé à moi. J’ai vécu une bonne saison, cette fois sans blessure, et je suis certaine que le fait de diminuer les trajets au quotidien me rendra encore plus performante. J’avoue aussi qu’avoir la certitude de jouer six matchs européens puisque nous sommes directement qualifiées pour la phase de poule. Il est clair qu’un troisième club en trois saisons, ce n’est pas l’idéal pour prendre ses marques mais cela va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes et c’est toute la beauté de ce sport. L’esprit de groupe à construire sera important dans cette nouvelle équipe."

Un magnifique rebond pour la trentenaire dont la motivation est visible au premier regard.