Nouveau tracé et sécurité renforcée, le Rallye du Condroz 2023 se prépare : "L’épreuve sur un jour aurait perdu son ADN"

Quelques semaines plus tard, le Rallye avait été rétrogradé en D2, dans la nouvelle Belgian Rallye Cup. Alors que la rumeur faisait état d’une organisation revue à la baisse, il n’en sera finalement rien. "Il est désormais acquis que le Condroz, inscrit au calendrier du championnat de Belgique en catégorie Cup se déroulera sur deux jours, le samedi 4 et le dimanche 5 novembre. Un parcours a été tracé et les démarches auprès des différentes autorités communales et sportives se déroulent conformément à la règle actuelle", explique le Royal Motor Club de Huy dans un communiqué.

Un nouveau tracé

En ce qui concerne le parcours, celui-ci a été revu. Il sera découpé en trois boucles de trois spéciales, tant le samedi que le dimanche. "Il y aura donc six spéciales à parcourir chacune trois fois, précise Frank Godelet, le président du Royal Motor Club de Huy. Au total, cela fait plus ou moins 180km, qui est le kilométrage maximum prévu pour une manche Cup. Cela ne changera presque rien par rapport aux années précédentes. On verra réapparaître un ancien tracé mythique et quelques endroits seront inédits." À noter qu’une épreuve spéciale-test sera de plus organisée le vendredi. "Je ne cache pas qu’on a longtemps cru que le Condroz allait devoir être revu à la baisse, reconnaît Frank Godelet. Mais le Condroz sur un jour aurait perdu son ADN."

La sécurité sera renforcée

Forcément, tous les regards seront tournés vers la sécurité. Comme l’année dernière, il n’y aura plus de spéciale organisée en soirée. "La première voiture sera de retour rentrera au parc d’assistance à 18h, le samedi. Pour le dimanche, le vainqueur aura terminé entre 16h et 16h30, précise Franck Godelet. Le tracé a été pensé pour éviter au maximum les traversées de village. En termes de sécurité, ce qui avait été mis en place l’année passée sera de retour mais les règles seront intensifiées."

Les organisateurs mettront le paquet avec une communication renforcée. "On pense notamment à opérer via Whatsapp", ajoute Frank Godelet.

Tout se met en place petit à petit pour vivre une édition du Rallye du Condroz 2023 sans le moindre incident.