Natation - André Henveaux dresse un bilan positif de l’Euro de ses nageurs: "Une des meilleures éditions depuis quelques années"

Et, très logiquement, le président du cercle crisnéen tenait surtout à mettre en lumière les performances de Grace Palmer. "Son temps en demi-finale du 200m brasse la classe au deuxième rang belge de l’histoire derrière Fanny Lecluyse et devant Brigitte Becue, excusez du peu, abonde André Henveaux. Cela lui offre des perspectives magnifiques. Malheureusement, elle n’a obtenu que la médaille en chocolat. Mais il ne faut certainement pas démolir son bilan car elle a aussi réalisé un superbe 1 500m nage libre."

Une distance sur laquelle Maxime Courtois s’est également illustré. "Il est parti un peu vite mais il termine tout de même à une seconde de son meilleur temps. Il ne doit vraiment pas être déçu, on essayera de régler ces petits problèmes pour les années à venir. "

Une déception qui animait par contre Camille Henveaux malgré deux records personnels battus sur 200 (par deux fois) et 400m nage libre. "Je n’ai pas trop bien compris son 800 mètres où elle n’a pas très bien nagé, peste son papa. Par contre, sur le 400, elle avait le 23e temps des engagées et elle se classe 12e des éliminatoires tout en battant son record de deux secondes et demi. Elle espérait un peu plus mais ce n’est pas mal. "

Des nageurs qui ne prendront pas de repos puisque Grace Palmer va prendre part aux championnats de Grande-Bretagne alors que Maxime Courtois et Camille Henveaux vont rejoindre le groupe en Espagne afin de préparer les championnats de Belgique qui auront lieu à la fin du mois.