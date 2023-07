Mondiaux U21 de volley - Les 5 Wawas qualifiés pour le top 8 avec la Belgique: "On pense à une médaille"

Dimanche, nos compatriotes ont concédé leur première défaite du tournoi contre l’Argentine, après avoir pourtant mené 2 sets à 0 et les quinze points inscrits par Pierre Perin. "On a livré un début de rencontre presque parfait avant de voir nos adversaires monter en puissance. Les Argentins font partie du gratin mondial et plusieurs joueurs évoluent à un très haut niveau", explique Fred Servotte.

Une défaite qui n’a pas empêché la Belgique de valider son ticket pour la suite de la compétition. Les Belgian Young Red Dragons ont été versés dans une poule avec les deux premiers du groupe B, le Brésil et l’Italie, ainsi que l’Argentine. Les deux premières nations de la deuxième phase sont qualifiées pour le dernier carré. "Forcément, à ce stade de la compétition, on pense à une médaille. On n’a pas fait tout ça pour rien, poursuit Fred Servotte. Une médaille serait l’aboutissement de tout le travail de cette belle génération. Mais pour cela, on va devoir batailler ferme contre trois nations très relevées. L’Italie est tenante du titre alors que le Brésil et l’Argentine sont présents dans le top mondial depuis des années. Sur place, même si le Barhein n’est pas un sport réputé pour la pratique du volley, il y a pas mal de spectateurs. Il règne une excellente ambiance."

Les Wawas sont appliqués

Pierre Perin, Tijl Van Looveren et Robbe Van Loon sont donc toujours en course pour une place sur le podium. En 2021, la Belgique s’était classée cinquième "et l’idée est de faire aussi bien", nous avait confié le frère de Martin quelques heures avant le match d’ouverture contre la République Tchèques. "Les trois Wawas sont très appliqués, comme l’ensemble de l’équipe d’ailleurs, souligne Fred Servotte. Avec Damien (NDLR : Dupont), on a la chance de vivre notre premier mondial. On est conscient que ça n’arrivera pas toutes les années. C’est une sacrée expérience qui nous servira pour le futur."

Et si, en plus, les Belgian Young Red Dragons reviennent de Manama avec une médaille dans leur escarcelle, l’aventure de Fred Servotte, Damien Dupont, Pierre Perin, Tijl Van Looveren et Robbe Van Loon sera plus que réussie.