Football – P4C: Laurent Bernard quitte Templiers-Nandrin B pour Anthisnes

Mais où va donc s’arrêter Anthisnes ? Depuis quelques semaines, l’équipe d’Alexandre Liebens se renforce de semaine en semaine. Et ici, les Condrusiens ont une nouvelle fois tapé fort en transférant Laurent Bernard, un élément offensif en provenance de Templiers/Nandrin. Passé par Huy B, puis par la P3 et la P2 des Nandrinois, Laurent Bernard est capable de jouer sur tous les fronts de l’attaque. "Sa polyvalence est un sérieux atout, d’autant qu’il dispose d’une solide frappe des deux pieds", apprécie son nouveau mentor. Bref, encore du bon pour les Anthisnois, plus que jamais en route pour se battre en vue d’un excellent résultat dans leur série.