Football - D2 ACFF: Verlaine a repris les entraînements sans Raia mais avec trois tests

Dix-huit joueurs étaient présents, en ne comptant pas certains éléments de P2 venus faire la partie physique, avec trois éléments en test. Trois joueurs au profil similaire: celui de médian axial. Le premier se nomme Abdellahi Niang, a 19 ans, peut également évoluer comme défenseur central, et évoluait l’année dernière en Espagne. Il est arrivé en Belgique au mois de mars. Le deuxième est, lui, plus connu puisqu’il s’agit de Vincenzo Miceli, 21 ans, qui évoluait la saison dernière avec les U23 de Seraing. Enfin, le troisième n’est autre qu’Ilir Beqiri, 27 ans, ancien joueur de Cointe. "Ils vont s’entraîner toute la semaine avec nous et on prendra ensuite une décision ", précise Mourad Lachhab.

Rayon absents, Louis Jamar, en vacances, et Lorenzo Dago, retenu au travail, manquaient à l’appel alors que Doryan Gilsoul et Valton Ramadani ne se sont pas entraînés pour cause de blessure.

Enfin, et c’est sans doute la grande nouvelle de la soirée: Matteo Raia n’a pas non plus foulé le terrain C des Verlainois et ne le foulera sans doute jamais car il y a de fortes chances qu’il ne rejoigne finalement pas les Taureaux. "Il va commencer les cours du soir. Du coup, il ne saura pas s’entraîner. Et au niveau où nous sommes, il y a quand même certaines exigences. Du coup, il va soit arrêter le foot soit trouver un autre club, explique le mentor des Verts, avant de revenir sur cette première prise de contact avec son groupe. C’était surtout une journée de test, pour moi aussi, dans un nouveau rôle et cela s’est bien passé. Physiquement, il y a des différences de niveaux mais ils sont au-dessus du minimum requis, mais il reste encore un mois et demi de préparation avant la reprise du championnat. On va pas mal s’entraîner, il va y avoir pas mal de matchs. On va avancer étape par étape."

Et la prochaine est déjà pour ce mardi avec la deuxième séance d’entraînement de la semaine.