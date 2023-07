Athlétisme - Nouveaux records personnels pour Maxime Tilman et Louis Carmans, qui confirment leur bonne forme

Le premier cité, engagé dans la course principale aux côtés d’une pléiade d’athlètes internationaux, a confirmé son entrée dans la cour des grands en portant son record personnel à 1:47.28, soit trois dixièmes de mieux que son ancienne meilleure marque personnelle. "Cela lui ouvre vraiment les portes du niveau international, abonde son entraîneur. Il a couru avec des athlètes qui le faisaient rêver et il était là. C’est une très bonne chose dans sa progression. Il adopte une nouvelle attitude et peut se montrer ambitieux. Certes, il a encore un peu d’expérience à acquérir mais il n’a pas été spectateur de la course. Il va maintenant pouvoir rentrer dans des plus grosses courses. Il y a quelques années, il aurait même pu être champion national avec un tel chrono. Désormais, le niveau belge a bien augmenté et c’est tant mieux. Je suis vraiment content qu’il puisse s’exprimer à un tel niveau, son évolution est belle. "

Dans son sillage, les plus jeunes du groupe performent aussi à l’image de Louis Carmans qui explose complètement depuis quelques semaines. "Ici, il a encore battu son record personnel de plus d’une seconde. Un temps de 1:53.40, cela devient vraiment important et cela lui donne un statut d’élite à la LBFA. Il va commencer l’université en septembre et cela va lui permettre d’étaler ses études. C’est vraiment une bonne chose pour bien digérer cette étape, précise Thomas Vandormael. Il s’est désormais mis une grosse idée en tête: celle de battre le record du club chez les juniors. Il m’appartient et est de 1:52.90. Il est désormais à une demi-seconde, ce n’est vraiment pas grand-chose. Il manque certes un peu de vitesse mais on va travailler cela."

Un petit manquement que Louis Carmans pourra tenter de gommer lors d’un stage organisé à Font-Romeu au mois d’août durant lequel il pourra s’entraîner avec Chloé Herbiet, Ruben Querinjean ou encore John Heymans. Excusez du peu !