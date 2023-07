Athlétisme - Mathis Espagnet renouvelle son titre de champion du Luxembourg sur 800 mètres

C’est précisément ce qu’a fait Mathis Espagnet ce dimanche en se rendant au Luxembourg pour prendre part aux championnats nationaux de nos voisins. Avec une seule idée en tête: conserver son titre national sur 800 mètres après avoir remporté la course il y a un an. "Oui, je remettais mon titre en jeu, confie le Vanborsertin, qui avait emmené Victor Mullens avec lui dans l’idée de réaliser un bon chrono. Mais une tempête a frappé le stade avant le départ. Il y a eu beaucoup de vent et des grêlons. Du coup, on a abandonné l’idée du chrono en ne visant que la victoire. "

Bien emmené par son comparse hutois, Mathis Espagnet est d’abord resté à l’abri du vent avant seulement de se découvrir dans la dernière ligne droite. "Victor a vraiment fait en sorte que je sois bien placé en créant un petit train. J’ai quand même été bien aidé. Et au vu du vent, je me suis dit que j’allais attendre le dernier moment, explique l’athlète de 19 ans. Dans la dernière ligne droite, j’ai placé mon attaque et je me suis imposé. Même s’il faut bien avouer que la startlist n’est pas la même qu’en Belgique, cela reste quand même honorable de m’imposer. C’est toujours sympa. "

Et voilà désormais l’élève d’Alexandre Macors avait deux titres nationaux chez les seniors, un palmarès qui ferait pâlir de nombreux athlètes. "C’était quand même logique pour moi de me rendre à cette compétition pour me montrer et essayer de gagner. Je pense aussi que les gens de la fédération étaient contents que je sois présent, abonde Mathis Espagnet, qui va maintenant réaliser quelques semaines intensives d’entraînement. Je reprendrai la compétition au mois d’août. Le but sera vraiment d’essayer de battre mon record personnel. Normalement, c’est dans mes cordes mais il faut voir comment sera la forme dans un mois."

Mais si elle est bonne, on pourrait enfin voir Mathis Espagnet passer en dessous de la minute 49 d’ici la fin de la saison estivale.