Tennis - En habituées, les Mohatoises (Dames 6) rejoignent à nouveau l'interrégions

Un succès qui a véritablement lancé les Wanzoises vers l’interrégions puisque, ce samedi, en finale de l’interséries où elles étaient opposées au TC Marmotte, elles n’ont même pas eu à disputer les doubles pour s’imposer 4-0. "Et pourtant, nous étions tout de même fort stressées. Nous avions trois joueuses absentes pour cause de vacances. Du coup, en plus des trois autres joueuses habituelles de l’équipe, nous avons dû faire appel à une remplaçante, explique Éléonore Gustin, qui a parfaitement lancé ses troupes en s’imposant 6-3 6-1. Pendant les changements de côté, je regardais quand même aussi comment cela se passait sur l’autre terrain et on s’encourageait mutuellement. Mon match s’est bien passé et ma copine s’est aussi imposée. "

De quoi placer Moha sur les rails, d’autant que Charlotte Demoulin faisait aussi le travail pour inscrire un troisième point. Et c’est finalement Nathalie Viegas qui a libéré toute une équipe en s’imposant… 8-6 au tie-break du troisième set. "Ce match était très très stressant, avoue Éléonore Gustin. Finalement, cela se termine bien et c’est un vrai soulagement. C’est cool aussi qu’on ait gagné pour nos copines qui n’étaient pas là. "

Il faut dire qu’un vrai lien unit les six joueuses habituelles de l’équipe. "Nous avons toutes 17 ou 18 ans, précise notre interlocutrice. Avec les deux autres qui ont 17 ans, on joue en jeunes ensemble depuis toujours. Et les trois autres se connaissent depuis l’école primaire. Du coup, on a décidé de rassembler les deux groupes. C’est très sympa car nous avons toutes plus ou moins le même âge et cela me permet de jouer avec ma cousine, Luna Malchair. "

Ainsi, comme l’année dernière, la petite bande disputera l’interrégions avec un seul objectif: prendre du plaisir et aller le plus loin possible. "Nous nous étions même imposées en jeunes, pointe Éléonore Gustin. Ici, on va surtout y aller pour s’amuser. C’est vraiment la base en interclubs. L’esprit d’équipe est vraiment chouette. En plus, on se connaît toutes très bien, ce qui nous permet de savoir quoi dire à quel moment. Cela nous aide vraiment dans les rencontres. " Une force qui pourrait bien s’avérer décisive lors des rencontres à venir au mois de septembre.

David Malchair : «En interclubs, avoir un groupe soudé, c’est magique»

Le Cercle de Tennis Les Bruyères Moha va bien, merci pour lui. Le club situé Rue Le Canal à Wanze est en train de vivre une année 2023 plutôt faste puisqu’en plus des Dames 6, les messieurs 8 s’étaient également qualifiés pour l’interrégions il y a de cela quelques semaines. «Les filles, vu qu’elles sont encore jeunes, plus elles jouent, mieux elles jouent. Et on espérait qu’elles aillent loin, raconte David Malchair. Pour les hommes, c’est totalement inattendu mais c’est une équipe formée par des amis qui passent de super moments. Ils sont tenus par l’ambiance, par l’union de leur groupe. Et c’est ce qui fait la différence, le fondement de l’interclubs. Regardez ce samedi. Les dames du TC Marmotte ont perdu mais sont restées jusqu’à 22h pour faire la fête. En interclubs, avoir un groupe soudé, c’est magique.»

Il est vrai que l’ambiance n’est plus à démontrer au TC Moha. Et cela se répercute sur tout le club qui vit une année record. «Nous avons engagé 43 équipes en interclubs, c’est du jamais vu depuis la création du club, abonde David Malchair. Et beaucoup se sont qualifiées pour l’interséries. Nous avons encore une équipe de vétérans en demi-finales de l’interséries la semaine prochaine. Et si elle s’impose, elle ira aussi en interrégions. Le bilan est vraiment très très positif. Notre tournoi commence également jeudi et nous avons déjà 260 inscrits, c’est également un record. Nous ne saurions de toute façon pas accueillir plus de participants. Oui, on peut le dire, le club se porte très bien.»

Et il le doit en grande partie à ses bénévoles, mais aussi son ambiance familiale qui n’est plus à présenter. «Oui, d’ailleurs, nous avons inscrit le maximum d’équipes en interclubs. Nous avons même dû en refuser certaines car nous sommes limités par notre nombre de terrains. C’est vrai que tous les clubs fonctionnent bien, mais notre familiale qui persiste fait peut-être la différence. Et puis, notre cadre champêtre et la disposition des terrains jouent peut-être un rôle aussi, souligne le président, au four et au moulin pour que ses membres se sentent le mieux possible dans son club. On se donne corps et âme de manière bénévole. Je suis tombé dedans quand j’étais petit et j’adore que le site soit bien entretenu et de bonne qualité. Cela se répercute sans doute sur les membres.»

Qui lui rendent bien avec ces superbes résultats!