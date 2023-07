En effet, samedi, elle était engagée sur le 100 mètres brasse. Une épreuve sur laquelle elle s’est encore distinguée, réalisant un chrono de 1:10.74 en séries, améliorant son record personnel de 17 centièmes. Un temps qui lui permettait de se qualifier pour la demi-finale de l’après-midi. Avec une nouvelle marque de 1:10.86, la Modavienne réalisait de nouveau une belle performance, mais elle ne se classait que 15e de ces demi-finales et n’était donc pas qualifiée pour la grande finale.

Mais ce n’était pas tout car, ce dimanche, elle faisait encore partie du relais féminin 4X100 mètres 4 nages, réalisant évidemment la partie de brasse aux côtés de Fleur Verdonck, Pauline Zeller et Laure Durez. Placées dans la première des trois séries, les Belges ont terminé à la quatrième place derrière le Danemark, la France et la Hongrie dans un chrono de 4:16.07.

Malheureusement, après la deuxième série, nos représentantes voyaient déjà la Grande-Bretagne, la Roumanie, l’Allemagne et la Pologne leur passer devant, les renvoyant à la huitième et dernière place qualificative. Mais il restait encore huit équipes dans les starting-blocks. Et ce qui était dans l’air s’est confirmé quelques minutes plus tard: les Belges ont été éjectées du Top 8 par plusieurs équipes, les renvoyant à une 14e place finale.

L’Euro de Grace Palmer est donc officiellement terminé. Nul doute qu’elle gardera un goût amer de sa quatrième place sur le 200m brasse, mais elle va devoir désormais tourner son regard vers les championnats du monde de Doha qui auront lieu en février prochain et pour lesquels elle s’est qualifiée.