Hamoir B (P4C) s'est présenté ce vendredi soir: "Chez nous, il n'y a aucune pression"

Cette saison encore, il faudra encore compter sur Hamoir B dans une série de P4B où les derbys seront légion. Mais ne comptez pas sur le coach Jourdan pour infliger une quelconque pression à ses joueurs. Car, à Hamoir B, l’objectif c’est de s’amuser. "Les joueurs ne sont pas payés et c’est sans doute ça qui fait la différence, explique Michael Jourdan à la brasserie L’Atypick à Anthisnes. On forme une vraie famille et personne ne se prend la tête. Par contre, sur un terrain, je veux qu’on se donne à fond. Tout le noyau a d’ailleurs reçu un pack complet grâce aux différents sponsors que je remercie."

Il n’empêche que les Rats ont, une fois encore, une équipe capable de truster les premières places. Peu de joueurs sont partis alors que les quelques arrivées, on pense notamment à Pierre Baibai ou Kevin Martins, doivent apporter une sérieuse plus-value au groupe. "Je n’ai pas voulu faire des tonnes de transferts car mon équipe est déjà très bien balancée, poursuit le mentor. J’estime que nous sommes plus forts que la saison dernière et l’objectif reste d’accrocher une place dans le Top 5."

Une seine ambition pour un groupe qui fait preuve d’une belle régularité depuis ses débuts. "La P3? Pour y arriver, il faudra payer plusieurs joueurs et, ça, pour l’instant, on ne veut pas ", assure Michael Jourdan qui donne rendez-vous aux supporters le 10 août prochain pour le premier match de championnat face à Xhoris B.