Énorme transfert pour Comblain avec l’arrivée de Ioann Iarochevitch

Ainsi, depuis le "bouclage" de l’effectif était au clair, si une opportunité de renforcer le secteur intérieur apparaissait, elle serait prise, d’autant que Bodson ne fera pas toute la saison avec le groupe. Et c’est précisément ce que Christophe Henri et le club ont officialisé ce dimanche avec l’arrivée de Ioann Iarochevitch. À 34 ans, ce pivot moderne et puissant va donc venir poser ses valises à Comblain pour y apporter sa puissance, sa vision du jeu et toute son expérience à l’image de ce que François L’hoest a réalisé la saison dernière. "C’est évidemment un magnifique renfort", souriait le manager de Comblain. "Il vient dans le même contexte que Brieuc Lemaire il a quelques saisons. Il débutera la saison avec nous, nous aidera à prendre place dans cette nouvelle division que l’on sait exigeante. Mais, si un contrat professionnel se présente à lui, que ce soit en Belgique ou ailleurs, nous le libérerons."

Car, le désormais ancien joueur professionnel est une pointure qui va faire la différence dans la raquette comblinoise. Débarqué en jeune au BC Liège, l’intérieur a ensuite joué pour la D1 de ce club, Verviers-Pepinster, le Sirou Charleroi avant de finir par trois saisons à Maline. Sans club depuis plusieurs mois, malgré ses 17 "capes" avec l’équipe nationale, l’homme débarque donc dans la petite salle comblinoise où il va assurément faire des ravages, reformant un duo impressionnant avec un L’hoest dont il a déjà croisé la route par le passé.