Big Jump: Françoise Théate et Luc Huberty en vedette dans les eaux de la Meuse

Championne du monde en triathlon toutes catégories (40, 45, 50 et 55 ans), Françoise Théate participera d’ailleurs ce vendredi aux championnats du monde à Hambourg, en Allemagne dans la catégorie des 60 ans. Ces courses hutoises faisaient donc office de préparation physique pour cette athlète.

Si Françoise vit à Mons depuis quarante ans, elle est néanmoins originaire de Saint-Georges où elle a suivi sa scolarité et où réside toujours sa maman. "Au début de la course, je savais qu’il y avait un nageur devant moi, puis j’ai poussé mon effort pour le rechercher et passer en tête, explique la championne du monde. Il y a très longtemps que je participe à des compétitions à Huy. Je me souviens avoir gagné des 5000m en Meuse. Pour le triathlon d’Hambourg, je verrai bien, je suis un peu moins performante à vélo. "

Un autre triathlète, Laurent Jeamar arrivait dans son sillage, à une vingtaine de mètres, suivi de peu par un duo composé de Rémy Christophe et de l’Amaytois Luc Huberty, ces deux derniers se classant ex-aequo. Autant dire que cette seconde nage fut beaucoup plus vigoureuse que la précédente. "J’ignorais en quelle position j’étais, explique l’échevin amaytois. Je ne voyais pas bien avec mes lunettes. Je ne savais pas non plus que Rémy était aussi proche. L’effort fut intense, je souhaite à Françoise d’être championne du monde vendredi, mais je suis presque convaincu de sa victoire. "

On suivra donc attentivement le triathlon d’Hambourg ce vendredi, plus particulièrement du côté de Saint-Georges. Après bien sûr avoir félicité les Françoise Ogier, Marc Hennau et Éric Leroy, qui outre les deux 1600m, ont participé au Big Jump. Ils ne manquent que la traversée de la Meuse pour boucler le grand Chelem.