Natation (Euro juniors) - Grace Palmer: "Louper une médaille pour 39 centièmes, c’est dur à accepter"

Placée au couloir 4, entre Jefimova, la tenante du titre, et Delmas, deuxième temps des demi-finales, la Modavienne se savait scrutée. Comme lors des deux tours précédents, la sociétaire de Liège Natation a pris un départ prudent, en étant cinquième après la première longueur. Mais, contrairement aux séries et aux demi-finales, l’effort déployé par la sociétaire de Liège Natation n’a jamais été suffisant pour revenir sur la Française Justine Delmas et la Suédoise Olivia Klint Ipsa. Et Grace Palmer a même vu le podium, qu’elle tenait à 50 mètres de l’arrivée, lui échapper dans la dernière longueur, se faisant remonter par Jefimova, qui a terminé à égalité avec Klint Ipsa à la deuxième place.

Nageant une seconde moins vite que lors des demi-finales, notre représentante a donc dû se contenter de la médaille en chocolat. Rageant au vu de ses prestations lors des tours précédents. D’autant plus qu’elle aurait été sacrée en réalisant le même temps qu’en demi-finale… Une énorme déception au-dessus laquelle Grace Palmer avait beaucoup de mal à passer, même près de deux heures après sa course.

Grace, quel sentiment vous anime: la fierté d’être tout de même quatrième Européenne sur la distance ou la déception d’avoir vu la médaille vous échapper de peu ?

(En pleurs) Il me faut du temps… Je suis encore tout émue. Oui, c’est sûr que je suis content car je n’y aurais pas cru si on m’avait dit, l’année passée, que je réaliserais de tels temps. Mais être si proche du podium, c’est vraiment dur à accepter. Je reviens de loin, je réalise le meilleur temps de toutes les filles ici à Belgrade et je me suis qualifiée pour les championnats du monde de Doha en février. C’est sûr que je suis content de tout ça. Mais j’ai dû mal à accepter ma quatrième place.

Étiez-vous peut-être trop stressée avant l’entame de la course ?

Même pas, je trouvais que ça allait. Après, il est normal d’avoir un peu de pression. Mais chaque jour est différent. Et aujourd’hui (NDLR: lire vendredi), ce n’était peut-être pas mon jour. J’espère revenir plus forte la prochaine fois. Après, je me dis que le temps est quand même exceptionnel. L’année dernière, je faisais à peine 2:32 et, ici, je fais 2:25. Tout le monde me dit que c’est le temps qui compte mais je m’imaginais quand même repartir avec une médaille. Certaines filles disputaient leurs quatrièmes championnats d’Europe alors que ce n’était que la deuxième fois pour moi. Je dois apprendre à perdre et apprendre de mes erreurs.

Justement, en séries et en demi-finale, vous aviez su faire la différence lors de la deuxième longueur. Comment expliquer que ce scénario ne se soit pas reproduit en finale ?

Je suis passée à mi-course en 1:11.11. En demi-finale, j’étais en 1:10.80. Oui, je nageais moins vite, mais j’étais quand même dans des bons temps. Après, j’étais opposée à des filles qui partent très vite (NDLR: la Suédoise Klint Ipsa avait, par exemple, plus d’une seconde et demie d’avance sur Grace Palmer à mi-course). Mais je sais que j’ai le meilleur retour de toutes les filles présentes en finale. Pourquoi ça n’a pas fonctionné ? J’ai encore un peu de mal à l’expliquer…

Que vous ont dit les coachs de la délégation après votre course ?

Qu’ils étaient fiers de moi. Et qu’il fallait retenir mon temps de 2:25, qui sort de nulle part, et que je me suis qualifiée pour les Mondiaux de Doha. Mais c’est ma dernière année chez les juniors. L’année prochaine, je vais devoir me battre avec encore plus de filles et je me dis que j’ai peut-être laissé passer une belle chance de remporter une médaille européenne. Louper une médaille pour 39 centièmes, c’est dur à accepter. J’ai du mal à passer au-dessus.

Il vous reste deux courses à disputer avec le 100 mètres brasse et le relais 4X100 mètres 4 nage féminin. Dans quel état d’esprit allez-vous les aborder ?

Cela ne va pas être simple, c’est sûr. Je n’aurai rien à perdre sur le 100 mètres brasse car je sais que je suis en forme. Mais, moralement, ça va être très compliqué.