Football - "C'est un beau challenge": l’équipe féminine d’Oreye est née

Apprendre et s’amuser

De son côté, Francis Haas préfère tempérer les ardeurs de son président. Le nouvel entraîneur de l’équipe féminine d’Oreye veut prendre le temps afin de bien faire les choses. "Nous n’avons absolument aucun objectif de classement pour cette saison. Le seul but est d’apprendre, s’améliorer et essayer que les femmes puissent être dans de meilleures conditions que celles vécues en championnat la saison dernière. C’est un beau challenge, mais nous avons le temps d’apprendre et de voir ce qui va nous arriver. "

Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’une équipe dames dans n’importe quel club doit être réjouissante. En effet, il est important que le football se diversifie et s’ouvre à toutes et tous dans l’arrondissement. Et ça, les dirigeants orétois l’ont très bien compris.