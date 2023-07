Arrivées, départs, prolongations: le point sur les clubs de Huy-Waremme de la D2 ACFF à la P1

"D’autres arrivées sont encore à prévoir prochainement", explique Mourad Lachhab.

De son côté, Warnant n’a pas fait de folies et a comblé les départs de Bizimana, Fransolet et Aharrh. Il faudra encore compter sur les Verts qui sont parvenus à attirer, entre autres, Monmart, Marly et Nezer. Des éléments rompus aux joutes de la Nationale.

Si Hamoir a perdu plusieurs éléments importants, on pense notamment à Guilmi, Yilmaz et Messouadi, les Rats sont retombés sur leurs pattes en transférant des Colson, Fransquet ou Dago. Là non plus, le mercato n’est pas terminé. "Deux éléments pourraient encore arriver", détaille Raphaël Miceli. Au total, Verlaine, Warnant et Hamoir auront jeté leur dévolu sur sept joueurs.

Enfin, Stockay, qui est parvenu à prolonger ses meilleurs éléments, a recruté cinq joueurs. Mais, là aussi, il risque d’y avoir encore quelques mouvements. "Oui, on recherche encore quelques joueurs pour compléter l’effectif, assure Manu Valoir. Ce n’est pas évident car nous n’avons pas le même budget que Verlaine, Rochefort ou Mons mais je suis déjà très content de l’équipe actuelle."

Preuve d’une certaine stabilité, tous nos clubs régionaux ont gardé une grosse base de la saison dernière. Si Verlaine a prolongé treize joueurs, Hamoir, Warnant et Stockay ont gardé onze cadres.

La période des transferts est loin d’être terminée et les mouvements risquent encore d’être nombreux durant ces prochaines semaines.

Les mouvements

Hamoir

Prolongations : Thibaut Rausin, Dylan Biersard, Lorenzo Cusumano, Elie Dianda, Loic Evrard, Jérôme Lehaque, Benoit Masset, Hugo Sablone, Roland Tietcheu, Lucas Damblon, Nicolas Doneux.

Arrivées : Okness Dago (Waremme), Suliman Natif (Seraing), Antoine Lecerf (Mormont), Fabrice Nlend (Verlaine), Fransquet (Verlaine), Quentin Colson (Aywaille), Amid (Seraing Athlétique)

Départs : Yaya Dieuveil (?), Mucahid Ceylan (Stade Verviétois), Giulian Teise (?), William Impagnatiello (Sprimont), Allal Messaoudi (Union Hutoise), Youssef Guilmi (Union Hutoise), Ali Yilmaz (Stede Verviétois), Melvin Lafalize (La Calamine), Charly Crespo (?).

Stockay

Prolongations : Florent Bernier, Ritchie Kitoko, Ayoub Rayane, Théo Pannier, Mylan Kotchkarov, Paul-Armand Niankou, Alessio Sternon, Tom Boulenger, Lucas Alfieri, Quentin Ronveaux, Tom Jurdan,

Arrivées : Quendrim Bakija (Namur), Nassim Saidi (Tirlemont), Anwar Labrahimi (Visé), Jessy Boseko (Waremme), Outman Boumedienne (Gosselies).

Départs : Christophe Nezer (Warnant), Yassine Boumediane (?), Eymen Eryilmaz (?), Luca Maglio (?), Alex Custinne (?), Hassan Ozer (?), Simon Libert (La Calamine), Moussa Diallo (Amblève), Moussa Gueye (Tilff).

Verlaine

Prolongations : Robin Dengis, Terry Van Hove, Matt Debra, Lorenzo Dago, Justin Evrard, Lucas Limbourg, Doryan Gilsoul, Martin Voss, Sami Choukri, Louis Jamar, Valton Ramadani, Loris Doyen, Simon Tamagni.

Arrivées : Logan Ancion (Maastricht), Almamy Camara (Liège), Matteo Raia (Huy), Jonathan Legear (Visé), Bastien Stasse (Seraing B), Axel Bonemme (Visé), Thomas Renier (Seraing B).

Départs : Fabrice Nlend (Hamoir), Éric Kaba (Luxembourg), Tom Constant (Raeren), Émilien Fransquet (Hamoir), Oumar Barry (Union Hutoise), Jason Bola (arrêt), Nicolas Cubedo (Aywaille), Elisha Temou (Wiltz), Djibril Fransquet (?), Crispaldinho Chubaka (Aywaille), Steve Tchamdjou (?), Jonathan Gallina (Ferrières), Noah Mievis (Warnant).

Warnant

Prolongations : Vincent Dejoie, Bastien Cavillot, François Timmermans, Philippe Crespin, Rodrigue Piette, Thomas Libert, Pierre Biscotti, Thomas Miezal, Jonathan Mavuba, Romeo Mabanza, Audry Scevenels.

Arrivées : Florent Marly (Huy), Gwenael Jaa (Marloie), Christophe Nezer (Stockay), Isaac Kambuania (Givry), Alex Koffi (Villers), Noah Mievis (Verlaine), Thibault Monmart (Rochefort).

Départs : Aladin Bizimana (Tirlemont), Arnaud Olivier (Thisnes), Roméo Debefve (arrêt), Amaury Fransolet (Stade Verviétois), Okness Dago (Hamoir), Martin Aharrh (?), Sylvain Lievyns (Blegny), Arnaud Biatour (Thisnes), Ercan Ganiji (Stede Verviétois).

Matteo Remy (?), Samy Louknine (?)

En D3 ACFF, l’Union Hutoise n’a pas fait dans la dentelle avec onze arrivées

Et si l’Union Hutoise constituait la très belle surprise de cette saison 2023-2024? Il est évidemment trop tôt pour l’écrire mais le mercato des Hutois est monstrueux. Guilmi, Barry, Messaoudi ou encore Verboom, les transferts hutois ont de la gueule. D’autant que l’équipe drivée par Pascal Bairamjan pourra compter sur des gars d’expérience comme Crahay ou Kabeya, les anciens Soliérois. Au total, onze joueurs ont signé en faveur des Hutois qui semblent bien partis pour truster les premières places dans une série de D3 ACFF qui comptera également Waremme.

Le contraste est saisissant. Si, comme l’Union Hutoise, Waremme a perdu de nombreux joueurs, le mercato des Hesbignons a été moins prolifique et quelques problèmes en interne ont resurgi. Heureusement, Thierry Raskin n’a finalement pas voulu démissionner. Ces dernières semaines, neuf transferts ont été officialisés mais «il y aura encore plusieurs tests vendredi prochain pour la reprise des entraînements, prévient Thierry Raskin. J’ai reçu beaucoup de demandes de la part de joueurs et je dois encore faire le tri.»

De son côté, Wanze/Bas-Oha n’a pas connu un mercato agité. Preuve de leur stabilité, les Sucriers n’ont dénombré que deux départs et ont acté deux renforts. Des transferts intelligents puisque Jérôme Bertrand et Tom Wagemans, deux gars du coin, connaissent le club et n’auront pas besoin d’un temps d’adaptation.

Les mouvements

Union Hutoise

Prolongations : Maxime Crahay, Diego Bairamjan, Robin Bartholome, Mateo Vancoppenolle, Curtis Kabeya, Christian Nzoigba, Jonathan Kabombo, Dorian Boussard, Noah Espeel, James Obaker (Noyau B), Aymeric Baumans.

Arrivées : Quentin Deppe (Couvin), Antonin Herpigny (Olympic Charleroi), Bryan Verboom (sans club), Oumar Barry (Verlaine), Emmanuel Bakala (Grez-Doiceau), Alexandre Ippolito (Mons), Michael Jonckheere (Genappe), Théo Pianetti (Aywaille), Youssef Guilmi (Hamoir), Allal Messaoudi (Hamoir), Maxence Hubeaux (Wanze/Bas-Oha).

Départs : Bryan Hanrez (Flémalle), Joel Bacanamwo (Tongres), Christopher Verbist (arrêt), Malik Peisson (?), Dylan Suray (Ile de la Réunion), Florent Marly (Warnant), Nicolas Pire (arrêt), Jordy Eeke (Faimes), Maxime Morana (Faimes), Francesco Passarello (?), Nizar Charef (?), Jeremie Czagiel (Warsage), Manu De Castris (Faimes), Junior Frantim (Faimes), Alex Loyaerts (Hannut), Lionel Loyaerts (Hannut), Altin Muaremi (Dison), Fabrice Papalino (Faimes), Cedric Pantot (Huccorgne), Matteo Raia (Verlaine), Gael Boussard (Faimes), Brian Picchietti (Fize), Julien Pollina (Braives), Altin Muaremi (Stade Verviétois), Quentin Kaleba (Jette), Anthony Monin (?), Andy Lokando (?), Allan Luvovadio (Tamines), Romano Moscato (?), Nabil Lasfar (Aubagne), Florent David (?), Cyril Franco (Flémalle).

Wanze/Bas-Oha

Prolongations : Jérôme Henrotte, Hugo Tombal, Thomas Honay, Alexis Pessotto, Jean-Yves Mercenier, Noa Beaujean, Loan Moureaux, Paulin Mottet, Pierre Moulin, Dylan Gilson, Matéo Rasquin, Sébastien Denorme, Guillaume Goosse, Henri Neerdael, Theo Carraro, Killian Adam, Julian Bisconti, Tom Chabot.

Arrivées : Jérôme Bertrand (Rochefort), Tom Wagemans (Fize).

Départs : Maxence Hubeaux (Union Hutoise), Nicolas Crupi (Braives).

Waremme

Prolongations : Louis Étienne, Martin Glorieux, Lorenzo Lucania, Rodrigue Rihon, Benoit Scalais, Martin Saint-Mard, Florian Lemire

Arrivées : François Ledure (Fize), Dean Denruyter (Fize), Randy Venner (Faimes), Loic Demoulin (Melen), Furkan Mémé (Melen), Elliot Dubois (Liège), Simon Javaux (Aische), Loic Gillard (Ougrée),

Départs : Adrian Murcia (?), Miguel Dachelet (Stade Verviétois), Tristan Merchie (Geer), Lucas Dichiara (Jodoigne), Nicolas Lapierre (Jodoigne), Adel Bourard (Tongres), Zakaria Cheriet (?), Antoine Deflandre (Stade Verviétois), Bruno Lannoy (Sart), Charles Laruelle (Jodoigne), Didier Amou Djaba (?), Issam Charef (?), Jessy Boseko (Stockay), Max Julin (Geer), Amand Renotte (Momalle), Erwin Senakuku (Luxembourg), Raphaël Angiulli (Evelette), Mamadou Gueye (?), Maxime Raskin (?)

Vingt et un transferts: Fize amorce un nouveau départ en P1

Deux de nos trois équipes présentent en P1 ont diamétralement changé en l’espace de quelques mois.

D’abord, Fize, où un nouveau chapitre débutera à l’entame de cette saison. Les Fizois ont fait table rase du passé, avec seulement quatre prolongations, et Éric Thirion doit permettre au cercle villersois de retrouver sa place dans le Top 5. Pour y arriver, Fize a transféré à tout va puisque...vingt et un transferts ont été officialisés.

Même constat dans le chef de Hannut qui a dû se reconstruire après le départ de nombreux éléments. Étonnant quand on sait que les Hannutois restaient sur une saison réussie avec une qualification pour le tour final et une Coupe de la Province. La tâche ne s’annonce donc pas simple pour Jofray Hella, le nouveau coach, qui devra, dans un premier temps, faire en sorte que les seize arrivants trouvent leur place dans un noyau qui semble moins cliquant que celui de la défunte saison.

De son côté, Geer a réalisé le meilleur mercato de son histoire. L’équipe de Nicolas Henkinet n’a, sur papier, jamais été aussi forte. Les arrivées de Velegan, Racz, Merchie et Julin doivent permettre à Geer de passer un palier. «Oui, on veut monter en D3 ACFF», nous expliquait d’ailleurs, lors de la présentation d’équipe, Amaury Docquier.

Les mouvements

Fize

Prolongations : Édouard Matafadi, José-Marie Nzembo, Yoann Eyckmans, Robin Wynants

Arrivées : Loan Grommen (Waremme), Praise-Lord Ngengele (Sprimont), Charlin Ioakimidou (Flémalle), Florent Bonnechère (Waremme), Cory Mota (Andenne), Thomas Jadin (La Clavinoise), Jerry Tihon (Jodoigne), Nicolas Henrot (Hannut), Renaud Dethinne (Evelette), William Diederen (Verviers), Samuel van Roosebeke (Jodoigne), Brian Picchietti (Huy), Loris Lallemand (Jodoigne), Romain Morrier (Herve), Bastien Matriche (Spy), Tanguy Beaupain (Jodoigne), Thomas Defoy (Ans-Montegnée), Anthony Piccoli (Momalle), Michaël Mayanga (Marloie), Mady Sprimont (Evelette), Jérémy Wojciechowski (Herstal).

Départs : Kevin Firquet (Templiers), Laurent Peeters (Templiers), Antonin Kuhne (Braives), Jean Damsin (Templiers), Robin Demaerschalk (Braives), Gregory Mignon (Wanze/Bas-Oha B), Nicolas Reuter (Seraing Athlétique), Kevin Sbaa (Loyers), Tom Wagemans (Wanze/Bas-Oha), Dean Denruyter (Waremme), François Ledure (Waremme), Lucas Mattiuzzi (Wanze/Bas-Oha B), Bertrand Vandervost (Thisnes), Johann Licour (Thisnes), Erivelton (?)

Geer

Prolongations : Adrien Fadda, Adil Cokgezen, Amaury Docquier, Hugo Bekaert, Florian Brassine, Gregory Coulon, Lucas Delvaux, Sam Georges, Thibault Henquet, Lorenzo Messina, Maxim Philippe, Vincent Vigil Bajo, Alexandre Mattè, Pierre Vervoort, Allan Vrijdags, William Dubuisson, Victorien Louis.

Arrivées : Dimitri Velegan (Richelle), Laurent Père (Hannut), Max Julin (Waremme), Anthony Racz (Hannut), Tristan Merchie (Waremme), Gauthier Pasteels (Hannut), Benjamin Maurice (Verlaine), Gilles Vanzwijgenhoven (Geer)

Départs : Kevin Aerts (Tilff), Mike Grosdent (Verlaine B), Xavier Litran (arrêt), Samir Bouhriss (Faimes), Stefano Vandebosch (?), Olivier Mulowa (Verlaine B),

Hannut

Prolongations : Jimmy Cwynar, Aladin Adrovic, Jérémy Javaux, Loic Dreze, Amaury Geuns, Mathys Leloux, Yanis Misse Misse, Marco Crotteux.

Arrivées : Thibault Botterman (Ougrée), Geoffrey Dokens (Braives), Logan Charlier (Braives), Mauro Magnetico (Braives), Rayan Fraccari (Braives), Antoine Hoc (Braives), Tom Louis (Wanze/Bas-Oha), Hugo Dreze (Wanze/Bas-Oha), Loris Magnetico (Sprimont), Soussou Jamart (Herstal), Lionel Loyaerts (Huy), Alex Loyaerts (Huy), Loic Catoul (Huy), Adrien Wille (reprise), Sébastien Jaumotte (Lensois), Mathias Grandgagnage (Lensois)

Départs : Anthony Racz (Geer), Semih Mentese (Crisnée), Raphaël Spadaro (Croatia Wandre), Hassan Ouchan (Momalle), Alessio Berrafato (UCE Liège), Stefano Henrot (Braives), Nicolas Henrot (Fize), Laurent Père (Geer), Anthony Lo Presti (Momalle), Kevin Cossalter (Momalle), Anthony Formica (Burdinne), Dylan Proix (?), Luca Rossetti (?), Abdoulaye Ndiaye (?)