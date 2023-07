Natation – Euro juniors: Pas de médaille pour Camille Henveaux et le relais belge

Comme lors des éliminatoires, Camille Henveaux a lancé la course pour notre nation opposée à la Grèce, l’Italie, l’Allemagne, la Hongrie, la France, l’Espagne et la Grande-Bretagne. Avec le troisième temps des séries, les Belges pouvaient légitimement revendiquer une médaille sur cette épreuve.

Opposée à de solides adversaires, la Crisnéenne a connu une course difficile, passant le relais à Laure Durez en sixième position, à déjà plus de quatre secondes de la tête. Très loin, trop loin même pour rivaliser avec les nations de pointe comme la Hongrie, l’Italie, la France ou encore la Grande-Bretagne. Et c’est finalement à la sixième place, juste aux portes du Top 5 que nos compatriotes ont bouclé ce relais.

Une belle performance tout de même qui doit lancer Camille Henveaux vers la deuxième partie de cet Euro qui la verra disputer le 400 et le 800 mètres nage libre.