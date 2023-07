Natation – Euro juniors: Grace Palmer en demi-finales du 200 mètres brasse avec le meilleur temps des éliminatoires

Engagée au couloir 5 de la dernière des six séries, elle se devait de se qualifier, dans un premier temps, pour les demi-finales, elle qui possédait le quatrième temps des engagées et qui avait été parmi les seize meilleures sur cette épreuve il y a de cela deux ans à Rome.

La Modavienne s’élançait ainsi avec une idée de la performance à réaliser afin de se qualifier pour le tour suivant. Ce qu’elle est parvenue à faire sans trop de problèmes. Deuxième après le premier 50 mètres, elle a pris la tête à mi-course pour ne plus jamais la lâcher et terminer ses quatre longueurs dans un joli chrono de 2:28.41, soit un nouveau record personnel ! Et, surtout, le meilleur temps de ces éliminatoires.

La nageuse de Liège Natation se positionne donc clairement comme une candidate à une médaille. Mais pour cela, il faudra d’abord passer l’écueil des demi-finales, prévues sur le coup de 17h30. Mais tous les espoirs sont permis !