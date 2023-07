Natation – Euro juniors: Camille Henveaux mène le relais 4X200 mètres belge en finale

Dans nos colonnes de ce mardi, Camille Henveaux nous avait confié se réjouir énormément de disputer le relais 4X200 mètres nage libre avec l’équipe nationale lors de cet Euro de Belgrade. Ça tombe bien, l’épreuve était au programme de ce jeudi, ce qui permettait à la Crisnéenne de retrouver le bassin après avoir pris part au 200 mètres nage libre et au 400 mètres 4 nages mardi et avant de disputer le 400 mètres et le 800 mètres nage libre d’ici dimanche.