Natation – Euro juniors: Avec le meilleur temps de demi-finales, Grace Palmer file en finale du 200 mètres brasse

Versée dans la deuxième série, elle était placée au couloir 4, juste à côté de l’Estonienne Eneli Jefimova, la tenante du titre sur la distance. Pas de quoi impressionner la Modavienne qui a réalisé une course intelligente. Quatrième après 50 mètres, elle a, comme le matin, réalisé un gros retour afin de prendre les commandes à mi-course. Et lors de la troisième longueur, la sociétaire de Liège Natation a créé un écart conséquent avec ses adversaires pour réaliser un véritable cavalier seul et terminer sa course dans un chrono canon de 2:25.53. Un nouveau record personnel battu avec près de trois secondes de mieux que le chrono réalisé ce matin.

Avec ce superbe temps, Grace Palmer réalise, et de loin, la meilleure performance de ces demi-finales et se positionne, de plus en plus, comme la grande favorite de ce 200 mètres brasse. Rendez-vous ce vendredi, un peu avant 18h, pour la grande finale !