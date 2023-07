Football (Huy-Waremme) - Jouer le samedi soir: une tendance qui s’intensifie, même en provinciales

Division 2 ACFF: Verlaine se démarque

Pour nos quatre équipes restantes en D2 ACFF, pas de changements par rapport à la saison dernière. Ainsi, malgré le fait que la majorité des formations de la série (10 sur 18) aient décidé de placer leurs rencontres le samedi soir, nos représentants semblent encore peu enclins à sauter le pas. Hamoir, Stockay et Warnant continueront bel et bien de jouer dans leurs bases le dimanche à 15h alors que Verlaine, de son côté, est un adepte des nocturnes le samedi soir déjà depuis un an et a décidé de ne pas revenir sur sa décision.

Division 3 ACFF B: L’Union Hutoise a repris l’horaire de Huy

Si Huy était la seule équipe de notre arrondissement dans cette série l’année passée, les Mosans, qui ont depuis fusionné avec Solières pour former l’ Union Hutoise, ont été rejoints par Wanze/Bas-Oha et Waremme. Habitués à évoluer le samedi soir lorsqu’ils évoluaient au Legrand, les Hutois… ne vont pas changer leurs habitudes même s’ils vont désormais disputer leurs rencontres à domicile dans les installations de Solières, où les matchs avaient lieu le dimanche après-midi la saison dernière. Les installations pour Solières et l’horaire pour Huy, un bon compromis pour une bonne fusion !

L’autre grand changement se situe du côté de Waremme. En effet, les Hesbignons, qui vont devoir s’exiler à Longchamps, devront se produire le dimanche après-midi et non plus le samedi soir comme lors du défunt exercice. Du côté de Wanze/Bas-Oha, pas de raison de changer une formule qui marche: "C’est volontaire de déclarer nos matchs le dimanche afin qu’ils aient lieu en même temps que notre P3, ce qui permet de ne faire déplacer les bénévoles qu’une fois, explique Mika Freson. Mais pour certains matchs, oui, il est possible qu’on avance nos rencontres au samedi."

Provinciale 1: Geer va profiter de son nouvel éclairage

Si l’on avait déjà vu les Geerois évoluer en nocturne le premier jour du week-end à quelques reprises l’an passé, cela deviendra la norme cette saison pour les hommes de Nicolas Henkinet. "Ce sera sympa pour profiter de nos nouvelles installations et de notre nouvel éclairage", abonde son adjoint, Bruno Philippe.

Du côté de Fize et Hannut, la réflexion est aussi en marche, mais elle n’a pas encore totalement abouti. En effet, lors de la présentation de l’équipe, Éric Schoumacker nous avait confié vouloir "jouer le samedi soir pour un maximum de derbys. " Et ce sera notamment le cas pour celui face à Hannut, où l’idée fait également son chemin. "On attend l’éclairage full LED mais, oui, on va essayer de jouer un maximum le samedi soir en fonction des possibilités. Cela se fera de manière ponctuelle mais pas systématique. Il faudra simplement faire la demande quinze jours avant la rencontre", détaille Jofray Hella.

Provinciale 2A: Thisnes fait des émules

Deux sacres en deux ans en évoluant le samedi soir: Thisnes se démarque et cela fonctionne. Alors, pourquoi changer son fusil d’épaule en arrivant en P2A ? "Cela plaît aux joueurs, c’est plus sympa pour attirer du monde et cela nous permet de créer un décalage avec notre nouvelle P4 histoire d’aller la supporter de donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins", explique Jérôme Remacle.

Une réussite qui donne visiblement des idées à d’autres puisque l’ Union Hutoise B imitera ainsi sa grande sœur. "C’est une nouveauté pour nous, opine Manu Gorissen. On l’a fait deux ou trois fois l’an passé mais là, ce sera la norme. On aura peut-être plus de monde et ça arrangeait les joueurs d’être libres le dimanche. "

Du côté de Templiers-Nandrin, si les matchs ont été déclarés le samedi soir, cela pourrait ne pas durer. "Oui, il est plus facile de faire cela que d’avancer chaque match au cas par cas, précise Francis Dupont. On va voir comment ça se passe, mais il se pourrait qu’on replace les matchs le dimanche en cours de saison. "

Provinciale 2C: Ferrières fait marche arrière

Habitués à évoluer ponctuellement le samedi soir depuis quelques années, les Condrusiens n’en ont pas fait la demande cette saison et cela ne devrait même jamais être le cas pour cet exercice 2023-2024.

Provinciale 3A: les équipes B suivent le mouvement

Profitant du déménagement de l’équipe première de l’Union Hutoise à Solières, Warnant B, qui évolue au Legrand de Tihange va désormais occuper le créneau du samedi soir. "On a fait un sondage dans l’équipe et la majorité des joueurs y était favorable, raconte Alain Fays. Moi, j’étais mitigé. J’ai accepté mais qu’on ne me sorte pas d’excuse pour ne pas être là. En tout cas, cela nous avait réussi l’année dernière. " Voilà qui a donné des idées à Stockay B où, même si les matchs à domicile ne seront pas en "concurrence" avec ceux de l’équipe fanion, ils auront lieu dans les installations d’Engis les samedis.

Provinciale 4A: Marchin ouvre la voie

Seule équipe à vouloir évoluer le samedi: Marchin. "On aurait déjà bien voulu le faire l’année dernière, mais on s’est lancé un peu tard. Mais cela permet aux gens d’être tranquilles le dimanche. Et puis, avec notre nouvel éclairage, nous sommes équipes", savoure Alain Delizée.

Provinciale 4C: Hamoir B n’a pas eu le choix

Si de nombreuses formations décident d’évoluer de leur plein gré lors de joutes saturnales, ce n’est pas forcément le cas de Hamoir B. "Non car l’arrangement qui a été pris est de ne pas jouer en même temps que la D2 car les supporters suivent les deux équipes, souffle Mika Jourdan. Je ne suis pas partisan de cela car, pour moi, le foot, c’est le dimanche après-midi mais c’est comme ça… "

Vu l’engouement des différents clubs, nul doute que la tendance devrait encore prendre plus d’ampleur lors de la saison 2024-2025. Rendez-vous dans un an !