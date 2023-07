"Je vais devoir mettre de l’eau dans mon vin": Marc Segatto évoque son arrivée à Braives (P2A)

"Si c’est un soulagement ? Pas vraiment. Je suis surtout content de pouvoir retrouver un terrain et ne plus regarder vers l’arrière. Je suis enfin libéré d’un poids", explique l’intéressé. À 59 ans, Marc Segatto est toujours ambitieux et n’entend pas s’asseoir sur ses acquis. Interview d’un entraîneur loin d’être rassasié.

Marc Segatto, on imagine que les dernières semaines n’ont pas été évidentes à gérer.

En effet, les premiers jours ont été compliqués. Mon départ à Verlaine restera toujours une déception et la cicatrice ne sera jamais fermée.

Ressentez-vous de la rancœur envers Mourad Lachhab, votre ancien T2, qui est désormais le coach de Verlaine ?

J’ai appris sa nomination sur Facebook via un article de presse. Il n’a pas été très correct et j’aurais aimé qu’il me sonne pour me prévenir. Il ne faut pas oublier qu’il a voulu démissionner à deux reprises la saison dernière. Je lui ai déconseillé de le faire car sur un CV, cela fait toujours tache. Maintenant, je comprends évidemment qu’il accepte la proposition. Mourad est un jeune entraîneur avec du potentiel. Je souhaite d’ailleurs au club la meilleure saison possible. Quand j’étais coach, j’aurais aimé avoir un tel budget à ma disposition ( rires).

Que connaissez-vous de Braives ?

Hormis plusieurs joueurs, comme Hansoulle, Andich, Pollina, Henrot, Bawin et Fernandez, pas grand-chose. La dernière fois que je suis allé à Braives, c’était quand Verlaine était en P2. Je me suis même trompé de route en allant au stade. Les dirigeants ont tout de suite été très corrects avec moi. Ils ont d’ailleurs attendu que je revienne de vacances pour prendre une décision, alors qu’ils avaient pas mal de demandes. Cela démontre que Braives me voulait vraiment. Certains joueurs du noyau actuel m’ont également téléphoné : ils m’ont dit que si je ne signais pas, ils partiraient.

Vous succédez ainsi à Yannick Pauletti.

(Il nous coupe.) Je compte bien l’appeler ces prochains jours afin de connaître tous les joueurs. Yannick est un entraîneur consciencieux et il sait ce qu’il fait. C’est lui qui a réalisé les transferts et je me doute que l’équipe sera costaude. J’ai déjà sonné à quelques entraîneurs passés par la P2, comme Philippe Caserini, pour prendre des renseignements.

Justement, à quoi peut prétendre Braives cette saison en P2A ?

Si j’ai signé ici, ce n’est pas pour terminer huitième. Je suis très ambitieux, comme toujours. Même si Thisnes, Faimes et Momalle semblent les trois meilleures équipes de la série, on veut embêter le bazar ( sic). Je suis conscient qu’en descendant en P2, je vais devoir mettre de l’eau dans mon vin avec les mentalités actuelles. Je vais devoir revoir certaines exigences mais je ne vais pas accepter tout non plus ! Je veux des gagneurs et il est hors de question d’avoir des entraînements à huit. L’objectif sera de faire progresser les joueurs en développant un beau football.

Vous vous voyez rester sur du long terme, comme à Verlaine ?

En tout cas, je me suis installé pour jouer les premiers rôles. C’est clair que rester autant de saisons dans un club ressemble à un miracle à l’heure actuelle.

Votre staff est-il déjà connu ?

En ce qui concerne le T2, il y a encore des discussions, notamment avec l’entraîneur des U21 du club. Ce sera fixé prochainement. Par contre, Pierre Globet, mon préparateur physique à Verlaine, me suit. Il sera présent le mardi tout cet été.

Doit-on s’attendre à des arrivées ces prochains jours ?

Je sais que Yannick (NDLR: Pauletti) a réalisé beaucoup de transferts et le budget est parti ( rires). Pour moi, il y a un déséquilibre défensif et sur les côtés mais je ne connais pas encore tout le monde. Il y a sans doute quelques jeunes prometteurs à Braives. J’y verrai déjà un peu plus clair lors du premier entraînement dans quelques jours.