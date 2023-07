Greg Siculara analyse l'équipe-type de P4C à Huy-Waremme: "Pas sûr que la défense tienne la route"

Réalisée de concert avec les entraîneurs de clubs cités ci-dessus, cette équipe-type est le reflet de ce qui s’est fait de mieux en 2022-2023, en termes de régularité. C’est donc tout naturellement que les Momallois se hissent en tête des personnes représentées. L’effectif semble assez hétéroclite et emprunt à des lacunes évidentes.

Et qui de mieux pour diriger cette équipe que Greg Sciulara ? Le coach de Momalle B a fait de son mieux avec les moyens du bord.

Ce système de jeu vous convient-il ?

Alors là, évidemment ! Le 3-4-3 permet tellement de choses. Déjà, amener un surnombre sur les ailes tout en gardant un milieu de terrain sain. Ensuite, il apporte la possibilité de dédoubler facilement. Et enfin, il permet, au besoin, de passer en 4-3-3 sans trop de problème. Je l’ai toujours adoré. Depuis mon plus jeune âge et les équipes parmi lesquelles je suis passé, on évoluait de cette manière-là. Je ne peux qu’adhérer et prôner ce style de jeu.

Que penser des joueurs présents dans ce onze de base ?

J’émets quelques réserves, j’avoue… Je ne suis pas sûr que la défense tienne la route par exemple. Un Strauven est une valeur sûre, mais pour le reste, je ne vois pas qui mériterait sa place. Pour le reste, j’admets ne pas connaître grand monde. Excepté mes joueurs et un Landry Niyonkuru qui peut faire mal avec sa vitesse, mais qui reste limité techniquement. Pour moi un Ceccato devrait plutôt se trouver dans l’axe comme numéro dix, car ce n’est pas le joueur qui va planter vingt buts par saison. Certes, il pourra apporter sa touche, mais il ne faut pas compter sur lui pour faire la différence.

Et le banc, sera-t-il suffisant efficace ?

Tout comme l’équipe titulaire, je ne peux que parler de ce que je connais et de ce côté-là, un Jonnart peut apporter sans aucun problème, mais c’est le genre de joueur qui peut à tout moment être l’auteur d’une flingue. Je ne suis donc pas certain que ces réservistes aient leur carte à jouer dans une équipe-type.

Que manque-t-il alors à ce groupe ?

Il est clair qu’un buteur s’impose, mais comme on ne veut pas m’y placer… (rires) Non, plus sérieusement, il faut absolument un tueur devant les cages et là, je n’en vois pas un seul. Pour espérer une place dans le top, on doit avoir quelqu’un capable d’inscrire au moins trente-cinq buts sur une saison entière, c’est indéniable. Sinon, je dirais que Bongard pourrait apporter toute son expérience à ce groupe, voire un Gantois ou un Diaz, mais je ne parle que de joueurs qui font partie de mon noyau.

Outre ces joueurs, s’il y a bien quelqu’un qui mérite un petit clin d’œil, à qui pensez-vous ?

Sans hésiter à Fabrice Sciulara. Au milieu de terrain, il peut gagner de nombreux ballons avec son volume de courses qu’il a encore à son âge. Certes, ce n’est pas un Ronaldo, mais des gars aussi combatifs et courageux que lui se font rare. Je pourrais dire vulgairement que c’est un chien. S’il se dit dans sa tête que tu ne passeras pas, je peux vous assurer que personne ne passera. Et puis, toute la saison il a fait preuve de sérieux en ne comptant pas son nombre d’heures de trajet et ses efforts. Juste bravo !

Malgré votre méconnaissance de cette équipe, voyez-vous des joueurs que vous pourriez contacter ?

Du tout. Dans notre série, oui, des joueurs m’ont plu, mais ils ne jouent pas dans ces équipes que je respecte humblement. Les éléments intéressants font partie des équipes qui ont joué le top, pas le bas du championnat.