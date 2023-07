Cinq Wawas aux Mondiaux U21 de volley: "Un mélange de stress et d'excitation"

Présents à Bahrein depuis ce mercredi matin, nos compatriotes ont connu un voyage un peu compliqué. "On a rencontré plusieurs petites péripéties, note Pierre Perin. Nos différents vols ont pris du retard. L’équipe est arrivée très tôt, ce mercredi, à l’hôtel et tout le monde s’est endormi (rires)."

Pas de quoi pour autant empiéter sur la préparation. "Ce sont des choses qui arrivent et qui renforcent le groupe, poursuit Pierre Perin. On va aller visiter les installations car le pays n’est pas réputé pour être un sport du volley. On aura déjà un premier entraînement ce mercredi après-midi pour prendre nos marques."

Une poule relevée

Dès ce vendredi, les Belgian Young Red Dragons affronteront la République Tchèque, avant de défier l’Argentine et les USA. "Ce sera du costaud car nos trois adversaires ne sont pas mauvais. L’équipe a déjà eu l’occasion d’avoir une séance vidéo sur les Tchèques, raconte le frère de Martin. L’objectif, c’est évidemment de remporter nos trois premiers matchs de poule et puis de se qualifier pour les quarts de finale. Le niveau est relevé et nous n’aurons pas le droit à l’erreur."

Pour Pierre Perin et les autres Wawas, il s’agit d’une première participation à un Mondial. "C’est toujours un sentiment spécial de représenter son pays. Cela n’arrive pas à tout le monde. Et, pour moi, c’est la première fois qu’il y a autant de francophones dans l’équipe, sourit l’intéressé. Quand je veux faire passer un message, je m’appuie sur Fred et Damien. C’est cool de pouvoir vivre une telle expérience ensemble. Mon sentiment ? Je suis excité et je me réjouis de voir ce que notre équipe a dans le ventre face aux autres nations du monde. Il y a forcément un peu de pression mais celle-ci est positive."

Une fierté pour le club de Waremme Volley qui démontre, une fois de plus, toute son aptitude à former des jeunes talents.