Carton plein avec 339 joggeurs pour les 8 Miles de l’Yerne à Haneffe: "Nous sommes très heureux"

L’organisatrice nous devance. En effet, au départ des 11.3km, la présence d’Arnaud et Clément Renard nous promettait une belle course. Et s’il n’y a pas eu trop de suspens, c’est main dans la main que les frères ont terminé leurs dernières foulées, avec Clément pour vainqueur officiel. "Dès le départ, nous nous étions mis d’accord avec mon frère pour que je puisse franchir la ligne d’arrivée en premier, raconte le vainqueur. Nous avons couru à notre rythme, afin de nous préparer pour le trail du Mont-Blanc, et à un moment donné, nous avons vu Thomas Parmentier revenir de nulle part sur nous. Mais nous avons su gérer notre course. "

Et ainsi franchir la ligne en 42 :33, soit 14 secondes de mieux que le dernier cité. Chez les dames, si Martina Isabella s’est imposée chez les aînées 1, elle aura quand même baissé pavillon face à Valérie Blinje qui, quelques jours après sa victoire à Warêt-l’évêque, s’offre un deuxième succès de rang sur le même week-end, pour 13 petites secondes d’avance.

Aaron Frison, la fougue de la jeunesse

Sur la moyenne distance par contre, le suspens aura été jusqu’au terme de la course. Et au sprint, c’est Aaron Frison qui est parvenu à s’imposer devant Lucien Baron. À seulement 14 ans, le jeune athlète ne s’attendait pas à une telle victoire. "J’avais pour objectif le podium et je suis très content du résultat final. Il y a eu pas mal d’attaques différentes durant la course, mais je suis parvenu à prendre le dessus sur la fin."

Pour conclure, il est évidemment important de noter la victoire d’Evelyne Cupers, avec 28 secondes d’avance sur Celine Lejoly et Marie Lessire. Bref, de superbes vainqueurs pour un événement qui risque de devenir culte dans notre arrondissement.