Natation – Euro juniors: Record personnel mais pas de demi-finale sur 200m nage libre pour Camille Henveaux

Engagée dans la quatrième des sept séries, aux côtés de l’autre Belge Zinke Delcommune, la petite sœur de Lucas a livré une très belle prestation, remportant même la course dans un chrono de 2:03.21, soit deux centièmes de mieux que son ancien record personnel.

La joie a ensuite laissé place à l’attente car il restait encore trois séries à s’élancer. Et, au bout du compte, la déception a pris le dessus car, à l’issue de la dernière course, Camille Henveaux a été renvoyée à la… 17e position, soit la première place non-qualificative pour le tour suivant. Et ce, pour huit centièmes de seconde à peine. La Crisnéenne fait donc figure de première remplaçante en cas de pépin avec l’une des demi-finalistes.

Mais son programme de ce mardi n’était pas terminé puisqu’elle a directement enchaîné par le 400 mètres 4 nages. Une course où elle a sans doute payé ses efforts précédents, connaissant notamment un relais en dos difficile, puisqu’elle a pris la troisième place de la deuxième série dans un chrono juste en dessous des cinq minutes, une bonne seconde au-dessus de son meilleur chrono personnel.

Place maintenant à un peu de repos avant de replonger dans le bassin de la capitale serbe jeudi pour le relais 4X200 mètres nage libre.