Natation – Euro juniors: Grace Palmer décroche une place en finale du 1 500 mètres nage libre

Spécialiste de la brasse, elle s’était également qualifiée pour le 1 500 mètres nage libre de cet Euro juniors serbe. Et elle a prouvé que ce n’était pas usurpé car, malgré le fait qu’elle possédait le 17e temps des 24 engagées, elle a survolé sa série, la première des trois, pour s’imposer dans un temps canon de 16:59.20. Soit plus de sept secondes de mieux que son ancienne meilleure marque personnelle.

Et, cerise sur le gâteau, elle s’est qualifiée pour la finale qui aura lieu ce mercredi soir. En effet, classée neuvième après les trois séries, elle a "profité" du fait que trois Allemandes la devançaient. Et la règle est claire: seuls deux athlètes par pays sont autorisés en demi-finale et en finale. Voilà donc la sociétaire de Liège Natation parmi les huit sélectionnées pour cette grande finale. Une petite surprise, mais une belle surprise !