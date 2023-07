Jogging (Challenge hesbignon): Quentin Poncelet triomphe en solitaire à Waret-l'évêque

La grande fête à Waret-l’Évêque, c’était ce week-end. Enfin, plus précisément le samedi soir, avec le passage d’une nouvelle manche du Challenge hesbignon. Pour cette manche particulière, très légèrement vallonnée mais propice à de chouettes chronos, les quelque 200 participants présents pour les différentes courses ont pu profiter de conditions idéales pour claquer de chouettes chronos. Et sur la course principale, longue de 10,5 km, c’est Quentin Poncelet qui s’est imposé avec brio. Le Bougeois d’origine a fait parler sa vitesse pure en début de course pour s’imposer en solitaire et ainsi renouer avec la victoire, après une période de disette suite à une blessure. "Je suis assez content de retrouver le goût de la victoire car ça faisait un bon mois et demi que je n’avais plus connu ça, souligne l’athlète qui souhaite viser une très bonne place au vu du classement final du Challenge hesbignon. Cette victoire, c’est la confirmation que je reviens tout doucement en forme, même si je ne suis évidemment pas encore à 100%. J’ai réussi à me détacher d’un groupe de quatre coureurs après deux kilomètres et ça a fait la différence par la suite."