Football (P4B) - Jean Sauvage, encore et toujours magistral, remporte également notre classement de l'équipe-type

On pourrait croire qu’on ne parle que de lui cette saison, mais comment passer à côté d’une personne aussi humble que Jean Sauvage. Un buteur qui s’est définitivement inscrit dans notre paysage footballistique et qui a décidé de mettre de côté son amour du foot afin de se consacrer à sa famille. Décider de s’effacer, n’est-il pas un choix difficile à opter ? "Pour l’instant, non, affirme le sérial buteur. Psychologiquement, la reprise n’a pas encore eu lieu et le football est en stand-by. Donc, je me sens loin de tout ça. Et puis, quand je vois le contexte actuel, je pense être parti au bon moment. Si je dois dire un côté négatif, c’est que les dirigeants n’ont pas pris en compte le point de vue humain de leurs décisions. Mais on ne reviendra pas sur ces événements."