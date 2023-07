Football (P4B - Equipe-type) - Julien Lannoy: "Une équipe compétitive mais qui ne pourrait pas lutter pour le titre"

Point important, si deux joueurs, ou plusieurs, se retrouvent à égalité de points, le classement de l’équipe au championnat est pris en compte afin de les départager.

Au niveau de la défense, il aura fallu descendre plus bas que d’habitude afin d’apercevoir des éléments dits "défensifs". D’autres, ne pouvant faire doublon ne seront pas cités. Un Xavier Ahn, qui sort d’une saison impeccable, ne se verra pas introduit au sein de ce groupe car dépassé par Baibai et Sauvage.

D’ailleurs, peu de Marchinois et Templiers se retrouvent sur le devant de la scène, fait plutôt étonnant mais reflétant d’une intégration globale des divers joueurs évoluant dans la série.

D’autres équipes, en constante mouvance, ne se voient pas accorder beaucoup de place. Un Modave, seul club non représenté, se voit par conséquent absent de toute part de cette sélection. Tandis qu’un Ocquier, récent neuvième, parvient à accrocher trois places, mais toutes sur le banc.

Et qui de mieux que Julien Lannoy pour être le digne représentant de ce groupe ? Sacré champion avec les siens, le Nandrinois a démontré toutes ses capacités pour diriger cette bande. Malgré son frais limogeage, ce dernier s’est pris au jeu et a fait part de quelques annotations ou plus précisément d’améliorations.

Au regard de cette équipe, quel est votre premier sentiment Julien Lannoy ?

Sur papier, l’équipe paraît compétitive, mais ne pourra lutter pour le titre. Tout commence au niveau du secteur défensif où des éléments manquent à l’appel. Selon moi, un Jonathan Claessens est l’unique personne citée qui a sa place. Pour le reste, c’est un peu léger. Certes, on tiendrait la route en visant au grand max un Top 3 mais pas plus. Un mixte entre Marchin et Templiers serait parfait. Malgré tout, un Pierre Baibai mérite amplement sa place, ne serait-ce que pour sa disponibilité pour les deux groupes durant la saison.

Que dire du milieu de terrain ?

Quand on a un Corentin Bechet dans ses rangs, rien ne peut nous faire peur. C’est un vrai moteur avec une mentalité exemplaire et un jeu très complet. Accompagné par Maxime Gaspard, peu seront les joueurs qui mettraient à mal cet entrejeu. Je ne saurais me prononcer sur Maurice Greindl quand bien même sa taille est un réel atout et surtout sur des terrains de quatrième provinciale. Quant aux flancs, Baltus pourrait décaler dans une défense à 4 sans aucun problème et abat un travail dingue sur son côté. Concernant Philippart, il est méritant car pour sortir du lot dans une saison aussi compliquée, chapeau !

Il n’y a même pas besoin de commenter cette attaque ?

C’est un rêve pour tout entraîneur qui se respecte. J’émets tout de même des réserves par rapport à Delizée qui, outre son talent indéniable, est sujet à beaucoup trop de cartons, il doit faire gaffe. Un Gielen ferait moins de bêtises à sa place et, au contraire, parviendrait à le canaliser de par son expérience.

Et si on s’attarde sur les remplaçants, sont-ils intéressants ?

Orban peut être présent sans aucune contestation. Clubman, il se bat à 200% et compense son manque de vitesse par son intelligence de jeu et sa top mentalité. Comme deuxième gardien, Sauvage est un composant performant. Reste Chaland et Léonard. Pour le premier cité, il est évident qu’il peut faire la différence, en particulier en P4. Quant au second, il aurait pu prouver sa valeur sous mes ordres et entouré de mes joueurs d’expérience.

Des joueurs manquent-ils à l’appel ?

C’est évident que oui. Cependant si je dois regarder autre part. Romain Lierneux aurait pu faire partie de cette équipe. Il en va de même pour son coéquipier Cyril Pollain. Je dirais qu’il manque un flanc décisif, mais si je vais plus loin dans le raisonnement, je vais ressortir des éléments de mon ancien groupe (sourire)…

Revenons à votre équipe, même si vous y avez répondu partiellement durant toute l’interview, n’y a-t-il pas trop peu de joueurs de Templiers ?

Ce serait mentir que de dire non. Il faut être franc et évidement il en manque beaucoup (rires). Un donneur d’assists, plus de trente cette saison, tel que Lionel Van Laeken, devrait y figurer. Ne parlons même pas de Marc Philippart de Foy qui bute comme personne.

Dans la série, quels sont les joueurs qui vous auriez pu faire signer à Nandrin ?

Marc-Antoine Gielen sans hésiter, je suis fan de ce joueur. Corentin Bechet en fait partie également. Vincent De Grom, de Hamoir B aurait également son mot à dire parmi les miens. Qui plus est, je l’aurais fait évoluer un cran plus haut. Quand on regarde Clavier B, je vois en Romain Lierneux et Cyril Pollain, deux garçons qui aurait pu éclore et surprendre.