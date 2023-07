Football (P3A) - "Je vais être le papy dans l’histoire, mais j’ai encore très envie": André Jamers intègre bel et bien le staff de Templiers B

Il est vrai que les deux hommes se connaissent bien pour avoir passé les deux dernières saisons ensemble à Ougrée, où Jamers était le coach de Bekker. Mais depuis cette année, le nom d’André Jamers a circulé dans plusieurs cercles et notamment à Braives où il a été sondé par le président Olivier Orban. "C’est vrai, c’est un secret de polichinelle, confirme l’ex-T1 de Geer et Oreye. Mais aucune décision n’avait été prise. Le club avait d’autres pistes et moi aussi."

Et après avoir pesé le pour et le contre, il a finalement décidé de relever le défi proposé par les Nandrinois. Un club où il va débarquer pour coacher une équipe essentiellement composée de jeunes, voire très jeunes, éléments. Une grande première dans sa longue carrière de coach. "J’ai bien réfléchi et les deux projets étaient très intéressants, avoue André Jamers. Mais cela fait maintenant plus de trente ans que j’entraîne et je me suis souvent retrouvé dans des équipes ambitieuses avec des joueurs qui veulent des résultats. Le projet de Templiers est novateur pour moi. Le but, avec Larbi Bekkar, sera de s’appuyer sur les jeunes du club et d’essayer de les faire progresser. C’est un scénario que je n’ai jamais connu et que j’ai envie de découvrir. C’est un autre challenge. L’objectif n’est vraiment pas de dire qu’on veut jouer les premiers rôles mais de faire grandir les jeunes issus du club. "

Et s’il va bien évidemment prendre ses renseignements sur le noyau qui sera à sa disposition, ainsi que celle de Larbi Bekkar puisque les deux hommes évolueront main dans la main, André Jamers l’avoue: il va débarquer dans un environnement complètement inconnu pour lui. "C’est une approche totalement différente. Mais l’école des jeunes de Templiers a démontré toutes ses qualités, insiste-t-il. Après, je dois bien reconnaître que je ne connais personne dans le noyau. Je vais forcément m’appuyer sur les informations données par les responsables sportifs que sont Fabrice Piters et Philippe Di Stefano. C’est sûr que je vais être le papy dans l’histoire, puisque je pourrai être le grand-père de certains de mes joueurs, mais j’ai encore très envie. On verra comment cela se passe. "

Mais partout où il est passé, André Jamers a performé. Alors pourquoi pas à Templiers B ?