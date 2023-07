Son nom n’était plus apparu sur le devant de la scène pendant de nombreux mois. De trop nombreux moi même. Mais après l’ombre vient souvent la lumière et ça, Grace Palmer l’a bien compris en retrouvant le niveau qui était le sien en cette année 2023. Mieux encore, la Modavienne semble encore avoir passé un cap, en se diversifiant, puisqu’elle est également engagée sur le 1500 mètres nage libre en plus de ses traditionnelles épreuves de brasse. Et elle a battu neuf de ses records personnels lors des sept derniers mois. Tout simplement impressionnant! «L’année passée, ça n’allait pas, c’est une année à oublier, reconnaît la nageuse de 17 ans. Je ne m’amusais plus pendant les entraînements. Ici, je retrouve à nouveau du plaisir. Et j’ai aussi plus confiance en mes coachs alors qu’il y avait énormément de points d’interrogation l’année dernière.»

Et cela se ressent dans ses propos, elle qui a affiché un large sourire durant toute l’interview. Preuve de la sérénité retrouvée et de la satisfaction de participer à nouveau à un Euro juniors, ce qui n’était pas forcément prévu. «Normalement, les garçons nés en 2005 pouvaient encore y participer, mais pas les filles. Heureusement, le règlement a changé et je me réjouis vraiment de pouvoir retrouver cette compétition, savoure Grace Palmer. Je me sens prête et très confiante. J’étais fort stressée avant les examens mais je m’étais bien préparée. Ici, tout s’est bien déroulé et je n’ai pas arrêté de m’entraîner, je ne pouvais pas me le permettre. Et j’ai tiré le meilleur de chaque séance.»

Et aux dires de son entraîneur, la brasseuse, qui possède notamment le quatrième temps des engagées sur le 200 mètres brasse, est en pleine forme. De quoi aborder la compétition avec le plein de confiance. «Je ne suis pas du tout stressée mais je me réjouis car j’avais raté ma qualification à un centième l’année dernière, confie celle qui a tiré des enseignements de son expérience romaine d’il y a deux ans. J’ai appris beaucoup de mes erreurs. Il n’y avait pas de public à l’époque, ce qui sera le cas cette année, mais je me réjouis vraiment.»

Et quand on sait qu’elle avait pris part aux demi-finales du 200 mètres brasse il y a deux ans, on peut s’attendre à voir Grace Palmer franchir encore un cap. Mais si elle le pense, elle préfère ne pas l’annoncer. «Oui, je me sens plus forte qu’il y a deux ans, physiquement et mentalement et j’ai aussi plus confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable et je vais y aller avant tout pour prendre du plaisir. Je vais faire de mon mieux, tempère-t-elle. Je ne vais pas parler de demi-finale ou de finale, je vais avancer étape par étape et je vais voir ce que je peux faire. Je n’aime pas annoncer quelque chose et ne pas l’assumer donc on va bien voir ce que ça donne. J’ai aussi envie de bien profiter de l’événement avec l’équipe car c’est important de bien se sentir. C’est motivant quand les autres sont là, ça peut aider.»

D’autant plus qu’elle pourrait bien avoir un grand rôle à jouer dans le relais 4X100 mètres 4 nages belge, elle qui effectuera bien évidemment l’aller-retour en brasse. Une épreuve sur laquelle notre équipe peut nourrir de belles ambitions, tout comme la Modavienne sur le 200 mètres brasse, son épreuve préférée. Oui, une médaille est à sa portée. Il n’est pas interdit de rêver!

Maxime Courtois, le néophyte : «J’aborde cela en toute décontraction»

Depuis maintenant un an et demi, son nom remplissait plutôt les colonnes réservées à la nage en eau libre. En témoigne d’ailleurs sa participation à l’Euro portugais en juin 2022 à laquelle il va ajouter une nouvelle ligne puisqu’il participera à nouveau à cette compétition en Grèce à la fin du mois de septembre.

Mais l’Othéen sait aussi s’exprimer en bassin. Et, ce n’est pas un hasard, c’est bien évidemment sur les longues distances qu’il s’exprime le mieux. Il prendra d’ailleurs part à la plus longue course de cet Euro serbe mercredi matin en disputant le 1500 mètres, seule épreuve pour laquelle il s’est qualifié. «J’ai aussi envie de performer en bassin, insiste le nageur de 16 ans. Il suffit de voir ceux qui performent en eau libre, ils performent aussi en piscine. À l’image de l’Italien Gregorio Paltrinieri puisqu’il est champion du monde en eau libre mais aussi vice-champion olympique en bassin. Cela va de pair selon moi.»

Et si, avec son statut officieux de champion d’Espagne en eau libre, le sociétaire de Liège Natation pourra nourrir de belles ambitions en Grèce d’ici un peu moins de deux mois, il sait aussi que la tâche s’annonce bien plus ardue à Belgrade. «Ce serait déjà bien si je battais mon record sur la distance (NDLR : 15:58.28). Je sais que je vais affronter des adversaires très forts, je ne pense pas que j’arriverai à les suivre car ils vont tellement vite… D’ailleurs, l’année dernière, la course s’est gagnée en 15:05, il y a une fameuse marge entre ce chrono et mon meilleur temps.»

Il est vrai qu’avec le 22etemps des 27 engagés, difficile d’entrevoir une finale pour le longiligne nageur. Et pourtant, cette année 2023 est celle de l’explosion pour celui qui a battu huit de ses records personnels au cours des derniers mois. Mais les derniers entraînements, et notamment celui de mardi auquel nous avons assisté, ne sont pas de nature à le rassurer. «Ce n’était pas trop ça, avoue Maxime Courtois. Les examens m’ont fatigué et on sort d’un gros bloc d’entraînement. J’espère que ça ira avec du repos. Normalement, ça devrait aller, on a fait du bon travail avec le coach mais on verra bien sur place. Je sais que ce sera une grosse compétition mais j’y vais surtout pour prendre du plaisir et voir comment cela se passe.»

Et malgré son manque d’expérience d’un tel événement, ce qui n’est pas le cas de Camille Henveaux ou Grace Palmer par exemple, le spécialiste des longues distances ne montre aucun signe de stress. «J’aborde cela en toute décontraction, je pense d’ailleurs que c’est ce qu’il faut faire. Il ne faut pas se mettre de pression supplémentaire. Je sais que j’ai bien travaillé, il suffit de reproduire cela dans le bassin, c’est tout. Et si c’est le cas, cela va bien se passer, abonde Maxime Courtois, qui compte aussi sur les autres membres de la délégation pour le mettre en confiance. Je connais pratiquement tout le monde, ça peut vraiment aider. Cela se voit notamment dans ma progression. Dans le groupe, tout le monde commence à faire vraiment de très bons résultats donc je suis un peu le mouvement. Il y a une vraie émulation entre nous.»

Et si les nageurs belges ouvrent la voie à l’Othéen dès ce mardi avec de belles performances lors des premières épreuves, cela pourrait bien le pousser à se dépasser et, peut-être, à créer une belle surprise.

Camille Henveaux, l’habituée : «J’aimerais surtout faire des courses propres»

Ne cherchez plus la stakhanoviste de cet Euro, elle est toute trouvée et se nomme Camille Henveaux. Qualifiée officiellement pour le 400 mètres 4 nages, elle a profité du règlement pour s’inscrire également sur le 200, le 400 et le 800 mètres nage libre, sans oublier le relais 4X200 mètres avec l’équipe nationale. Et son programme s’annonce corsé d’entrée avec le 200 mètres nage libre et le 400 mètres 4 nages dès ce mardi matin. «Dès qu’on se qualifie pour une épreuve, on peut en effet s’inscrire pour les autres courses où on possède un record qui s’approche à moins d’un pourcent des minima, explique-t-elle. Aux championnats de Belgique, je n’étais pas à mon meilleur niveau et je me suis juste qualifiée pour le 4 nages mais je préfère le crawl, où je performe mieux aussi. Et comme je traîne une blessure à l’épaule qui me gêne pour le papillon, je me suis dit que j’allais tenter aussi le 200 mètres nage libre en compétition internationale. D’autant que j’ai privilégié le crawl à l’entraînement donc c’est là que je vais viser de bons résultats.»

Et le moins que l’on puisse écrire est que la Crisnéenne pète la forme comme on a pu le voir de nos propres yeux lors de l’une de ses dernières séances. «Depuis un an, oui, beaucoup d’aspects se sont améliorés. Mais j’ai connu une puberté très tardive et j’ai connu pas mal de changements cette année, cela n’a pas été facile pour moi, reconnaît la petite sœur de Lucas. Mentalement, je me suis améliorée mais j’ai encore énormément de travail. Cet entraînement est très représentatif (NDLR : 8X100 mètres avec une petite pause de quelques secondes à chaque fois et un temps cumulé de 8:23). Et pourtant, si j’avais fait cette course en compétition, je ne pense pas que j’aurais nagé beaucoup plus vite que mon meilleur temps (NDLR : 8:55.32). J’ai besoin de plus de confiance en moi pour me dire que je peux reproduire en course ce que je fais à l’entraînement. Je n’ai pas encore cette force mentale, j’en suis consciente. Mais cela veut aussi dire que j’ai encore une marge de progression.»

Et comme elle le dit elle-même, «performer en juniors ne veut pas, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu’on ne performe pas en seniors». C’est pour cela qu’elle prend exemple sur son grand frère, qualifié pour les JO de Paris, et qu’elle ne se met pas de pression pour cette compétition. «Je pourrai encore participer à l’Euro juniors l’année prochaine. Donc, oui, j’ai envie de faire des résultats, mais je ne me mets aucune pression. Il faut profiter de la compétition et je vois cela comme une partie du processus pour m’améliorer. Au-delà du temps et de la position, j’aimerais faire des courses propres, à l’image du travail effectué. Je suis un peu plus détendue que l’année dernière, je vais aussi être là avec des amis qui vont me mettre en confiance, raconte celle qui en sera à sa troisième participation après Rome en 2021 et Otopeni en 2022. Cela me permet d’avoir plus d’expérience, forcément, mais aussi de mieux canaliser mes émotions.»

Et si elle espère forcément performer en individuel, avec, en ligne de mire, une finale sur 400 mètres nage libre et une demi-finale sur le 200 mètres nage libre, elle attend aussi avec impatience de disputer le relais. «Ce sera la première fois en compétition internationale. C’est chouette de pouvoir s’illustrer en groupe et nous avons une belle chance de faire quelque chance de bien.» En effet, les Belges possèdent le quatrième temps des seize engagés. Et si Camille Henveaux revenait dans nos contrées avec une belle médaille?