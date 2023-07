Tennis (Dames 3): un derby vraiment pas comme les autres pour Sarha El Hani

Et pour cause ! Cette dernière avait l’habitude de taper la balle sur les cours du Longchamps. Désormais affiliée auprès de la grande sœur, si on les compare via leur taille, la première joueuse de son équipe s’est entourée d’éléments compétents et nouveaux. "Elles réalisent leur première saison avec nous, commente Sarha. On a appris à se connaître et quelques semaines plus tard, nous voici en interrégions !" Mais pas de quoi créer des discordes entre des filles qui se connaissent. "On s’entend très bien et d’ailleurs je pense que ça s’est vu sur le terrain comme en dehors, complète Alice Deghaye, capitaine des visiteuses. Elles ont toutes commencé à Longchamps avant de rejoindre le club adverse pour des raisons que je comprends. Nous avons moins de terrains chez nous, mais par contre notre école de jeunes est bondée."