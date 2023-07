Tennis (dames 3): Longchamps s’incline lors du duel waremmien

Le premier match voit ainsi s’affronter la promesse Lucie Mestrez à l’expérimentée Sarha El Hani. Si tout semblait bien parti pour la jeune trentenaire, elle sombre dans le deuxième set, laissant filer son adversaire. Quelques instants plus tôt, c’est le TC Waremmien qui prend le premier point avec une rencontre qui s’est terminée plus rapidement que le duel entre les deux premières joueuses. Alice Deghaye s’incline et laisse son opposante prendre le dessus. La rencontre est serrée et tout porte à croire que cela se jouera dans le dernier double.

S’en est suivi deux matchs, l’un où Longchamps prend l’avance et le suivant qui est offert par Marie Pottier, seulement âgée de 14 ans et démontrant l’étendue de ses qualités ainsi que sa palette de coups. Les simples sont finis, l’égalité la plus parfaite possible est de mise et la composition des doubles est au centre des discussions. "C’est à ce moment que nous avions commencé à douter, avoue Sarha El Hani. On s’est trop creusé la tête tout ça pour au final garder notre tactique de départ en ne chamboulant pas l’équilibre de nos forces et faiblesses." Le doute n’a pas eu raison des locales qui s’imposent largement dans les doubles d’un point de vue score, mais sur le terrain c’était complètement différent. "On a longtemps résisté, insiste Alice Deghaye. De plus, les matchs ont duré respectivement deux heures chacun. Il faut dire que nous sommes une équipe recomposée où, au départ, nous étions deux. Ensuite, il a fallu nous attacher ensemble. Ce que je retiens de cette expérience, c’est que c’était vraiment fantastique. Et ce n’était pas prévu ! Invaincues en poules et nous voici, malgré la défaite, en interégions, je ne peux que sauter de joie et remercier la totalité de l’équipe qui s’est battue." Même son de cloche pour les gagnantes. "Anne-Sophie m’a tellement impressionné aujourd’hui, sourit celle qui a constitué l’équipe avec des éléments provenant de Longchamps. Mais je savais de toute façon que nous étions fortes. La rencontre s’est jouée sur les doubles et je misais beaucoup sur ça. Ce fut un combo gagnant. Place à septembre et ses interrégions maintenant ! "