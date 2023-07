Lensois ne peut plus se cacher en P3A: "Huit équipes veulent le titre"

Après avoir loupé le tour final d’un fifrelin la saison dernière, Lensois entend bien faire partie des cinq meilleures formations de la série. Une P3A qui semble nettement plus homogène avec les départs de Thisnes et Couthuin. "Huit équipes veulent le titre. Pour moi, le champion aura une soixantaine de points, pas plus, tant beaucoup de formations se valent", analyse Patrick Bonomi.