Football (P4B) - Oreye B peut être la surprise de la saison

C’est justement l’objectif de Fabrice Leurquin, qui a effectué son retour au sein de la seconde équipe orétoise lors de la fin de la défunte saison et qui table sur une saison pleine de la part de son groupe. "Quand j’ai repris l’équipe à la fin de la saison passée, ça me faisait vraiment mal de voir où le groupe en était. J’ai longuement hésité et quand j’ai un peu analysé les différents comportements, j’ai été fort surpris. Il y a une réelle osmose entre les jeunes et les gars d’expérience. D’ailleurs, quand je vois le nombre de joueurs présents pour une présentation de P4, c’est pratiquement unique en son genre."

Par ses propos, on ressent immédiatement une solide motivation. De là à performer sur le terrain ? Fabrice Leurquin en est en tout cas convaincu. "J’ai gardé l’ensemble du groupe de la saison dernière, ce qui est particulièrement motivant. Le noyau est en plus renforcé de quelques excellents joueurs, qui devraient tirer leur épingle du jeu en quatrième provinciale au vu de leur expérience. J’ai l’impression que tous les entraîneurs du monde le disent, mais avec un groupe d’une telle envergure, nous pouvons nous battre pour le Top 5."

Les dés semblent donc jetés: oui, Oreye B nourrit de grandes ambitions. Et qui dit stabilité, dit probablement résultats.