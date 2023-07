Football (D2 ACFF): le nouveau T3 de Verlaine Fabrice Pavone l'avoue: "Je pensais que c’était une blague quand Mourad m'a contacté"

L’ex-coach de Flémalle, Couthuin et Fraiture Sp., tout juste âgé de 51 ans, est un peu l’invité surprise de ce staff. Lui qui va tâter pour la première fois de la nationale dans le survêt’de coach. "J’avoue que quand Mourad m’a contacté, je n’y ai pas cru une seule seconde, rigole le Serésien. Je pensais vraiment à une blague. Je lui ai d’ailleurs dit: ‘oui, oui, d’accord Mourad." Puis, il m’a confirmé que ce serait moi comme T3 et m’a donné rendez-vous au club. J’ai alors compris que ce n’était pas une blague du tout. "

Le rôle de Fabrice Pavone est donc celui de T3 même si… "Même si Jonathan Legear a été très clair avec moi, assure notre homme. Pour lui, T2 ou T3, cela revient au même. Je devrais donc avoir certaines responsabilités. Mais je ne me mets aucune pression: je veux continuer de grandir et apprendre aux côtés de Mourad. Je ne suis pas du tout étonné de le voir dans le rôle de T1 dans un club de D2 ACFF. C’est un gars humble pétri de qualités qui faisait déjà un gros boulot sous Marc Segatto la saison passée. Il mérite la chance qu’il reçoit là. Il voulait que ce soit moi à ses côtés car on se connaît depuis longtemps et il sait comment je bosse. Je suis certain qu’on va faire du bon boulot. "

Reste désormais à compléter et finaliser les derniers transferts concernant son futur noyau. Un noyau qui aura, comme son staff, fière allure.