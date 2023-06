La P3 ? Faimes B en rêve toujours autant: "Plusieurs équipes de P4A veulent la montée"

Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le noyau a décidé de prolonger l’aventure pour une nouvelle campagne. Preuve de la stabilité de cette formation qui n’a cessé de monter en puissance au fil des années avec André Brugmans. En débarquant de Fize B, Raphaël Mathieu a emmené cinq éléments de qualité. Zielonka et Mihesso, pour ne citer qu’eux, ont prouvé qu’ils avaient largement le niveau de cette division.

Des transferts qui doivent apporter ce surplus d’expérience qui a pu faire défaut à quelques reprises ces derniers mois. Si on refuse de parler de titre rue Cortil Jonet, on ne se voile pas la face pour autant. "Faimes B veut faire mieux que la saison dernière et je vais essayer d’amener cette équipe un échelon plus haut, glisse le coach. Ce ne sera pas facile car plusieurs équipes veulent la montée. Je pense notamment à Marchin et Fraiture mais notre équipe est bien balancée."

Cette saison encore, Faimes B fera confiance aux jeunes du cru. Axel Louis, Antoine Leroy ou Basile Thion pourraient recevoir davantage de temps de jeu.

"En 2019, j’avais quitté le club avec un goût de trop peu et cette défaite contre Wasseiges au tour final."

Quatre plus tard, Raphaël Mathieu a l’occasion de devenir le premier coach du club à faire monter l’équipe B en P3.