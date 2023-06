Football - Provinciale 4A: Oleye B veut apprendre… mais pas que

Et pour Régis Lemaire, qui va donc découvrir la quatrième provinciale avec son club, le projet est beau, mais réglé comme une montre. Pas question de brûler inutilement une équipe qui aurait pu évoluer chez les espoirs. "Nous avons décidé de lancer cette équipe car nous estimons qu’elle aura bien plus à apprendre chez les adultes que chez les jeunes, souligne d’ailleurs l’entraîneur. Il était temps de passer un cap, sans les griller. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de commencer sur le terrain avec quatre jeunes, et de commencer à en intégrer de plus en plus au fur et à mesure de la saison, afin de pouvoir, sur la fin, n’avoir pratiquement qu’une équipe de jeunes. "

Et si d’anciens joueurs, ainsi que des joueurs de la réserve championne lors de la défunte saison, viendront amener toute leur expérience, aucune pression ne sera mise sur le groupe. "Dans un premier temps, il va être important de faire le plus de matchs amicaux possible afin de prendre un maximum de rythme. Ensuite, on se rend bien compte que les premières semaines de championnat seront compliquées mais une fois que nous aurons pris le rythme, alors je pense que nous pourrons faire quelque chose."

Comme accrocher les ténors et devenir éventuellement l’arbitre d’un tour final qui pourrait être très disputé cette saison. Mais, pour le moment, la post-formation doit être privilégiée sur les résultats purement sportifs.