Football - P4A: Romain Heysecom, le métronome wasseigeois, remporte notre classement de l'équipe-type

Présent à Wasseiges depuis l’âge de six ans, le capitaine de la P4 remporte, pour la première fois, notre jeu. "C’est vraiment super, dit-il. Ce n’était pas un objectif en soi mais, au fil des semaines, quand j’ai commencé à voir mon nom en tête du classement, j’y ai pris goût. Je regardais ce classement souvent."

Véritable métronome, le joueur âgé de 20 ans a porté son équipe à bout de bras cette saison, malgré une décevante treizième place.

"Notre championnat fut, il est vrai, plus compliqué que prévu. On ne s’attendait sans doute pas à perdre autant, assure l’intéressé. Cela n’a pas été une saison facile mais on s’est toujours bien amusé. On forme une bande de potes et l’ambiance est excellente entre nous. Pour moi, ça reste le plus important."

Et n’allez surtout pas demander à Romain Heysecom de changer d’équipe. "Les résultats, c’est bien, mais s’amuser c’est encore mieux", raconte le médian. Tout Wasseiges se frotte donc les mains puisque Romain Heysecom a décidé de poursuivre son aventure avec Jonathan Huens en 2023-2024.