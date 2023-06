Football (P4A - Equipe-tye) - Arnaud Danon: "Défensivement et offensivement, c’est costaud"

Pour rappel, cette équipe-type ne représente pas les onze ou seize meilleurs joueurs de la série mais bien les seize pions les plus réguliers au sein de leur équipe. Contrairement à la D2, D3 ou encore la P1, un seul journaliste suit la série dans son entièreté et couvre, logiquement, une rencontre de championnat par semaine. Comme pour la P2 et la P3, les coachs avaient la lourde tâche de distribuer 3, 2 et 1 point(s) pour les joueurs de l’équipe adverse. Le journaliste présent sur l’affiche de la semaine distribuait les points pour les deux équipes.

1. Le mode d’emploi

Comment a-t-on confectionné cette équipe ? En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique approprié. Est ainsi apparu naturellement un 3-4-3. Pour les défenseurs, si Ebhodaghe figure logiquement dans les onze meilleurs de ce classement, on a dû descendre un peu pour dénicher Derkenne et Lange.

2. Dix clubs représentés

Alors que Geer B s’est montré le plus fort, le club hesbignon ne place qu’un seul joueur dans les seize. Une preuve supplémentaire que cet effectif était doté d’une somme d’individualités et que ce ne sont pas seulement deux ou trois joueurs qui portaient leur équipe. On épinglera surtout la pluralité des clubs représentés. Ainsi, on retrouve un joueur de Wasseiges B, Amay B, Lensois B, Fize B, Engis et Faimes B. Moins étonnant, par contre, l’apparition de deux éléments de Haneffe ou Limont. Deux clubs qui auront trusté les premières places. Seule petite surprise avec des éléments de Couthuin B.

3 L’avis d’Arnaud Danon

Alors, il en pense quoi le coach de Geer B, champion en P4A cette saison ? "Bah, elle est vraiment pas mal cette équipe, dit-il. Je ne dis pas qu’on jouerait les premières places mais on pourrait embêter tout le monde et terminer entre la sixième et la huitième place. Le gardien Wautelet est très fort, notamment sur sa ligne."

Défensivement, les trois gaillards ont de l’expérience à revendre. "Avec eux, je n’ai pas peur. Les trois titulaires ont livré une excellente saison et c’est du costaud, notamment dans les duels. On pourrait en gagner presque 100% avec eux. Pour moi, il manque cependant un joueur avec une belle pointe de vitesse", estime Arnaud Danon.

Dans le milieu, il y a aussi beaucoup de qualités "même si ça manque d’équilibre. J’ai un peu peur dans les reconversions défensives car il manque un gars capable de mettre le pied quand il le faut, glisse le coach de Geer B. Néanmoins, il y a de très bons joueurs. Un Klee, je le veux même bien avec moi en P3 (rires). Il a joué beaucoup plus haut et ça se ressent dès qu’il est sur le terrain. Heysecom a porté Wasseiges B a lui tout seul alors que Fallais est rapide. Il peut évoluer aux côtés de son équipier Tshoz. Cette saison, ils ont vraiment fait mal avec Vaux-Borset. Perrone, je ne le connais pas bien mais il a démontré ses qualités avec Engis cette saison."

Devant, c’est du solide avec le meilleur buteur du championnat. "C’est difficile de faire mieux, reconnaît le mentor geerois. Mulowa, c’est minimum 30 goals en P4 alors que le petit Tshoz fait mal à toutes les défenses. Il possède une grosse pointe de vitesse et c’est sans doute le plus rapide de la série. Il y a également Boris François. Lui, quand il a envie de jouer et qu’il se donne à 100%, c’est une vraie machine. Là aussi, c’est du costaud en attaque."

Enfin, Arnaud Danon apprécie la profondeur du banc. "Demoulling et Libens peuvent évoluer ensemble. L’un s’est révélé cette saison à Limont alors que l’autre marque beaucoup depuis quelques années avec Faimes B. Eux aussi, ils peuvent évoluer sans problème en P3 et pourraient inscrire pas mal de buts. Dans le milieu, j’apprécie aussi Beaupain", indique l’intéressé qui rempile pour une deuxième saison avec Geer B.