Football (P4): Anthisnes s’offre deux renforts de choix en provenance de Templiers/Nandrin B

En effet, dans un premier temps, l’ancien entraîneur d’Amay est parvenu à transférer Simon Cosentino. "C’est un excellent back droit, ultra-rapide, qui est capable tout simplement de faire le flanc à lui tout seul. Il était titulaire depuis deux saisons à Templiers/Nandrin B, preuve de son niveau de jeu. "

Et dans un deuxième temps, et c’est sans doute la recrue phare du club, Tom Beaumont vient d’accepter de rejoindre Anthisnes. L’élégant milieu de terrain, qui avait notamment tapé dans l’œil de Philippe Caserini lors d’une rencontre entre Ferrières et Templiers-Nandrin B à l’époque, a décidé de changer pour la première fois d’environnement. "Tom sait absolument tout faire: jouer en 6 comme en 10, mais je le préfère plus haut. C’est un excellent manieur de ballons qui va m’offrir de belles solutions dans l’entrejeu. "

Si Anthisnes semble déjà bien armé pour jouer au grand minimum le tour final, il ne fait aucun doute qu’Alex Liebens nous concocte encore une fameuse surprise… Il reste désormais à voir qui, et quand.