Volley-ball: Avec Fred Servotte et Damien Dupont dans leur staff, les U21 belges ont pris une grande connotation waremmienne

En effet, il y a de cela quelques semaines, Michel Marien, ex-T2 de l’équipe, a pris le relais de Kris Eyckmans, parti rejoindre l’équipe senior en qualité d’adjoint. Et pour l’assister, il a opté pour Fred Servotte, le head coach de Waremme Volley. Une jolie récompense pour le Namurois. "Je connais Michel comme on se connaît un peu tous dans le monde du volley qui est une grande famille, savoure celui qui va entamer une deuxième saison dans la peau d’entraîneur principal en Hesbaye. Nous avions eu quelques contacts informels puis il m’a demandé si le poste pouvait m’intéresser. Moi, je me suis dit que c’était une belle opportunité d’acquérir de l’expérience et d’apprendre encore plus. Et même s’il s’agit d’une équipe de U21, ce sont tout de même des gars aguerris. On parle de jeunes hommes qui jouent déjà en Liga. Et puis, ce n’est pas un domaine qui m’est inconnu vu la moyenne d’âge que nous avions à Waremme. Je vais encore apprendre dans un autre contexte et partager mes connaissances avec les autres membres du staff. Tout le monde y va d’un esprit de partage. L’idée est vraiment d’être plus forts ensemble. "

Et en féru de datas qu’il est, Fred Servotte prépare, depuis maintenant plusieurs jours, ces championnats du monde en compilant des statistiques et autres vidéos afin de préparer au mieux les 12 joueurs qui se rendront à Bahrein pour y défier, dans un premier temps, la République tchèque, les États-Unis et l’Argentine. "Je participe aux séances d’entraînement, mais pas toutes. Puis, après, je me concentre surtout sur les aspects de la préparation des matchs et de l’analyse de ceux-ci, explique-t-il. Je suis vraiment occupé à préparer des données sur les équipes que nous allons rencontrer. Que ce soit au niveau analytique ou du montage vidéo. Histoire de préparer le plan le plus adéquat pour les matchs à venir. "

Et quand certains osent parler de bon tournoi en vue pour ces Belgian Young Red Dragons, notre interlocuteur préfère rester prudent. "Le groupe est en train de se former, de prendre ses marques. Dans cette sélection, les joueurs viennent de différents clubs. Il faut trouver les automatismes mais tout est bien orchestré par Michel Marien. En tout cas, c’est un chouette groupe avec des jeunes vraiment très motivés, raconte Fred Servotte. Concernant la compétition en elle-même, c’est difficile de se prononcer sur un pronostic car tout dépendra de la forme de chaque équipe à chaque match. Mais oui, clairement, on a des qualités à faire valoir. "

Des qualités que le Pôle ballons est habitué à voir car en plus de Fred Servotte, on retrouvera, dans le staff, Damien Dupont (NDLR: voir ci-dessous), mais aussi, sans doute, plusieurs joueurs de Waremme Volley sur le terrain à l’image de Pierre Perin, Jippe Schroeven ou encore Robbe Van Loon. La sélection définitive devrait tomber d’ici quelques jours…

Damien Dupont : «Difficile de refuser des championnats du monde»

«Pour constituer le staff, il nous fallait un scouteur. Autant bosser avec quelqu’un avec qui j’ai l’habitude de travailler. Du coup, Damien Dupont était la bonne piste.» Forcément, au moment d’être nommé adjoint des U21 belges, Fred Servotte a directement pensé à son collaborateur depuis maintenant plusieurs années pour occuper le poste vacant de scouteur. «Fatalement, j’étais intéressé par le poste, sourit l’intéressé. Mais c’était délicat au niveau de la famille mais aussi parce que nous sommes en pleine saison de beach-volley (NDLR : il s’occupe du duo Laenen-Goset). Mais il est difficile de refuser des championnats du monde. J’ai dû négocier avec la famille et mon employeur mais tout s’est bien passé.»

Le Waremmien, désormais installé à Awans, s’est donc engagé pour une mission de quelques semaines autour de ces Mondiaux. «C’est une sélection qui arrive en fin de cycle et qui dispute, sans doute, sa dernière compétition en salle ensemble sauf si la fédération décide de l’envoyer à l’Euro U22. Après cela, se posera la question de savoir si Michel Marien continue. Et si oui, avec Fred et moi. On verra bien, explique celui qui vivra ainsi sa deuxième compétition d’une telle envergure après les Mondiaux de beach-volley en Thaïlande. Mais là, on avait une petite structure de quatre personnes en comptant les joueurs. Là, nous serons 18 au total. Et quand on reporte ça au nombre d’équipes, ce sera un petit village. Ce qui est bien, c’est que la FIVB propose une organisation similaire à celle du beach, ce sera vraiment sympathique à vivre. Et puis, cela me permet aussi de goûter un peu à tout. Quand on aime la compétition de haut niveau, c’est là qu’on veut être. Et cette proposition était difficile à refuser. C’est un peu l’apothéose d’une carrière de scouteur.»

Et le moins que l’on puisse écrire est que Damien Dupont prend sa mission très à cœur, lui qui avait quitté le King of the Court prématurément samedi passé pour se rendre à une rencontre amicale avec ces U21. «Le coach principal connaissait déjà très bien la République tchèque, que nous allons affronter. Mais, oui, il y a eu un gros travail de scouting concernant l’Argentine et les États-Unis. Là, clairement, c’était l’inconnue pour nous, reconnaît-il. Dès qu’on s’est mis d’accord avec le staff, la mission de recherche et d’analyse a débuté. Et puis, j’ai également participation à la préparation de l’équipe pour les deux amicaux contre les Pays-Bas. Sur place, à Bahrein, je ne devrai pas aller voir les autres formations car j’ai déjà été invité dans un groupe WhatsApp avec les scouteurs des autres équipes. Et la tendance est au partage. Il y a un accord tacite. Nous allons donc gagner du temps en ne devant pas aller voir les autres matchs. On va plutôt le consacre à l’analyse des fichiers.» Une matière dans laquelle Fred Servotte et Damien Dupont excellent et où ils vont sans conteste amener un vrai plus aux U21 belges.