Premier jogging au menu ce week-end: l’Estival Run qui se tiendra ce samedi dans le cadre du challenge hesbignon. Deux courses sont au menu: une 6,5 km et une 10,5 km. Départ et arrivée à l’école communale de Waret-l’évêque. C’est, déjà, la 3e édition de ce jogging présent dans le challenge pour la deuxième fois. "On avait remarqué que pas mal de gens couraient dans les environs, commente Laurent Aidans. Et on s’est alors dit, avec d’autres passionnés, qu’on allait créer ce jogging. Et on a été tout de suite étonné par son succès. "

Il est vrai que l’an passé, quelque 216 coureurs se sont donné rendez-vous pour cette course. "J’espère encore un peu plus et secrètement 250 personnes, avoue un des organisateurs. Ce serait vraiment chouette sur 800 habitants. "

En ce qui concerne le parcours, il s’agit du même que l’an passé entre mi-sentier, mi-route. "On aura une fois encore peu de dénivelés", assure Laurent Aidans. Et c’est sans doute ce qui fait le charme de cette course qui conservera deux ravitos. Petit clin d’œil en plus cette année: deux jeunes filles remettront cette année les lots aux vainqueurs. "Avec, on l’espère, un aussi beau podim que celui des autres années…" conclut l’organisateur.

Les 8 Miles de l’Yerne lundi

Horaire particulier pour la 31e édition des 8 Miles de l’Yerne. Le grand classique du challenge Cours la Province se tiendra lundi à 19h30. Quatre courses sont au menu: deux gratuites pour les enfants et deux payantes pour les adultes de 5,5 km et 11,3 km. "Le parcours a été légèrement modifié, annonce Julien Doyen, un des organisateurs qui est à la base issu des clubs de football de Haneffe et Limont avec lequel l’organisation jogging collabore. Mais il restera aussi amusant avec un départ du hall omnisports de Haneffe, un passage par le château de Donceel, puis le chemin des Demoiselles, le chemin de la Dicque et de la ferme Schalembourg. Cela va être sympa. On attend de nouveau quelque chose comme 250 personnes pour nos courses." Fait marrant: une fanfare est prévue en début et en fin de parcours.